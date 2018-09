Fertilità | a che età inizia a ridursi nelle donne? Solo il 5% lo sa

Che cos’è l’inositolo - la vitamina che aumenta la Fertilità : Spesso quando si affronta il tema della gravidanza si sente parlare di inositolo, la vitamina che aumenta la fertilità. Si tratta in particolare di una molecola, denominata vitamina B7, che si è rivelata molto efficace per trattare la sindrome dell’ovaio policistico, per questo motivo sarebbe utile per le donne che cercano una gravidanza. L’inositolo è un nutriente essenziale per il benessere dell’organismo. Si assume tramite ...