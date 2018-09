Ferrari | crederci in Russia si può | ecco perché

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - non è ancora finita. Macchina migliore della Mercedes - Sebastian Vettel deve crederci. E nella classifica costruttori… : Non è ancora finita, tutto è possibile e la rincorsa al Mondiale è aperta più che mai. La Ferrari deve andare in vacanza con queste convinzioni e deve continuare a credere che la conquista del titolo iridato sia possibile, anche se l’ultima settimana è stata davvero funesta: prima il clamoroso errore commesso da Sebastian Vettel mentre comandava il GP di Germania, poi la pioggia durante le qualifiche del GP di Ungheria che ha rimescolato ...