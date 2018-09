Fermato il 19enne che ha ucciso l' infermiera ad Avola

Ostuni - 19enne molestata sul treno : Fermato un 40enne di Bari : Un viaggio in treno si è trasformato in un incubo per una studentessa di 19 anni. Il fatto sarebbe avvenuto giovedì scorso su un treno Intercity che da Lecce era diretto a Bologna. Nonostante nello scompartimento del treno la giovane fosse sola, ha avuto il coraggio di chiamare aiuto. Una spiacevolissima vicenda che anche in questo caso ha segnato profondamente la vittima, l'ennesimo caso di violenza sessuale in Puglia dopo i fatti di Gallipoli ...