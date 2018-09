Fedez parla di Asia Argento a X Factor | “una delle scelte più azzeccate” del programma

Fedez/ Si tornerà a parlare della lite con J-Ax e Rovazzi? (X Factor 2018) : Fedez, il giudice è tra i personaggi del momento. Si tornerà a parlare anche oggi della lite con J-Ax e Fabio Rovazzi dopo il dribbling da Maurizio Costanzo a L'Intervista? (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 07:42:00 GMT)

X-Factor - Asia Argento radiata dal cast del format : parlano Fedez e Manuel Agnelli : A riempire le pagine di TV & Gossip dei principali siti d'informazione online, questa settimana, è la notizia che vede Asia Argento abbandonare il ruolo di giudice di 'X Factor', a seguito della divulgazione della scandalosa news concernente le presunte molestie sessuali che l'attrice avrebbe inferto al giovane attore Jimmy Bennett. I giudici di X-Factor 12, Fedez e Manuel Agnelli, hanno rilasciato alcune dichiarazioni, tra loro ...

Fabio Rovazzi al Festival di Venezia parla anche di Fedez : cosa ha svelato sul matrimonio : FUNWEEK.IT - C'era anche Fabio Rovazzi al Festival di Venezia 75 insieme alla fidanzata Karina e a Al Bano Carrisi invitati alla visione di 'Vox Lux', film in concorso con Natalie...

Chiara Ferragni parla delle nozze con Fedez : “Non riuscivo a trattenere le lacrime” : Chiara Ferragni parla dopo il matrimonio con Fedez: “Ero troppo emozionata” Si è celebrato il 1 settembre il matrimonio più atteso dell’anno. Stiamo parlando di quello tra il rapper Fedez e la fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni. Le nozze non sono andate in onda in televisione ma, tramite i social network, i numerosissimi fan […] L'articolo Chiara Ferragni parla delle nozze con Fedez: “Non riuscivo a ...

Fedez e Chiara Ferragni/ Marina Di Guardo parla di Leone : Quello scricciolo mi ha fatto innamorare!” : Fedez e Chiara Ferragni, mamma Marina Di Guardo parla dell'amore per la figlia e del piccolo Leone: Quello scricciolo mi ha fatto innamorare!”, le diChiarazioni.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 05:58:00 GMT)

Fabio Rovazzi parla della lite con Fedez/ E conferma : "Il matrimonio a Noto con Chiara Ferragni? Non ci sarò" : "Faccio quello che vogio" è il nuovo tormentone di Fabio Rovazzi, il primo ad essere realizzato lontano dalla casa discografica di Fedez. Come sono i rapporti tra i due? Ecco la verità(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:40:00 GMT)

Rovazzi parla della rottura con Fedez : “Mi fa soffrire - non ci sarò alle sue nozze” : Rovazzi e la fine dell’amicizia con Fedez: il giovane cantante ammette di soffrire per questa rottura Rovazzi e Fedez non sono più amici e questo ormai l’avevamo capito un po’ tutti. Se fino a qualche mese fa i due apparivano inseparabili nel vero senso della parola, ora le cose sono completamente cambiate. Infatti, nessuna foto […] L'articolo Rovazzi parla della rottura con Fedez: “Mi fa soffrire, non ci sarò alle ...

Rovazzi parla per la prima volta della lite con Fedez : “Soffro!” : Cosa è successo fra Rovazzi e Fedez? A poche settimane dal matrimonio con Chiara Ferragni, l’interprete di Andiamo a Comandare svela la sua verità. Come anticipato nelle scorse settimane, l’artista non sarà presente alle nozze più attese dell’anno. Il rapper non è stato invitato alla cerimonia che si svolgerà in Sicilia il prossimo 1 settembre. Il motivo? Alcune tensioni con Fedez e un litigio che, a quanto pare, ha portato i ...

Fabio Rovazzi parla della rottura con Fedez : “Soffro per questa situazione ma il tempo aiuta” : Cosa resta del trio J-Ax, Fedez e Rovazzi? Niente o quasi. A dirlo è lo stesso Fabio Rovazzi: “Con J-Ax è tutto a posto, sul resto non rispondo” ha spiegato il cantante in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della fine dell’amicizia con il rapper futuro marito di Chiara Ferragni. “Risanare i rapporti? Dipende dal tempo. Quando litighi o hai un’incomprensione, il tempo aiuta. Sulle scuse, sui ...

Chiara Ferragni espulsa dalla Bocconi? Parla il professore - scatta una querela e Fedez risponde - : ... considerando la smentita del professore, ma circa un paio di settimane fa Giovanni Valotti, prof di economia della Bocconi di Milano, intervistato dal Fatto Quotidiano aveva sostenuto: « Chiara ...