Fassina | salvaguardare lavoratori Ama e rilanciare servizio

romadailynews

(Di venerdì 28 settembre 2018) Roma – “Il ciclo dei rifiuti e l’Ama che ne e’ l’epicentro continuano avvitamento in una spirale sempre piu’ grave. Le conseguenze le pagano i cittadini e lavoratrici e, diventati caprii espiatori, come gli autisti Atac, della comprensibile rabbia diffusa”. Cosi’ il consigliere comunale di Sinistra per Roma e deputato di Leu, Stefano, a margine della manifestazione deie delle lavoratrici Ama a piazza S. Apostoli. “I soci, cioe’ la maggioranza M5S, non hanno ancora approvato il bilancio del 2017. Cosi’, ritarda il bilancio consolidato diRoma Capitale e vengono rinviare sine die le assunzioni. Inoltre, la chiusura programmata del Tmb Salario e’ sempre piu’ incerta- conclude- I dati indicano che e’ in corso una surrettizia privatizzazione di porzioni sempre piu’ ...