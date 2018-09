Fallout 76 | ecco svelato il considerevole peso della B E T A

eurogamer

(Di venerdì 28 settembre 2018) Nella giornata di ieri vi avevamo parlato delle dateB.E.T.A. di76, e Bethesda ha voluto accompagnare l'annuncio di ieri a quello relativo aldei file d'installazione di questa prima fase di test del gioco.Come riporta Wccftech, gli sviluppatori hanno aggiornato la sezione delle domande frequenti nel sito di76, svelando che "la B.E.T.A. peserà approssimativamente attorno ai 45 GB". La dimensione imponentebeta potrà rappresentare quindi un problema per coloro che non hanno a disposizione una connessione internet a banda larga, soprattutto dal momento in cui Bethesda spiega come "al momento non prevediamo di rendere disponibile il pre-load dei file."Ricordiamo che la B.E.T.A. sarà disponibile in anticipo su Xbox One dal 23 ottobre, e solo una settimana dopo dal 30 ottobre per PS4 e PC. Questa fase sarà disponibile in esclusiva per chi preordina...