FACEBOOK | ZUCKERBERG AMMETTE GRAVE ATTACCO HACKER Gli account colpiti sono 90 milioni

FACEBOOK - attacco hacker : "Colpiti 50 milioni di account"/ Zuckerberg ammette : "La questione è grave" : Facebook, attacco hacker: colpiti 50 milioni di account, altri 40 milioni scollegati per precauzione. Le ultime notizie sulla falla nella sicurezza dei sistemi del social network(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 22:18:00 GMT)

FACEBOOK - falla nella sicurezza - attaccati 50 milioni di account Zuckerberg : 'Tutto riparato' : 'Affrontiamo costanti attacchi da persone che vogliono impossessarsi degli account o rubare informazioni nel mondo', ha detto ancora Zuckerberg sulla sua pagina Facebook. 'Mentre sono contento che l'...

La promessa dell'hacker : "Cancellerò la pagina FACEBOOK di Zuckerberg" : Nel 2011, un soggetto non identificato aveva pubblicato un post direttamente sulla bacheca del Ceo del più grande social network del mondo. LEGGI ANCHE - Su Facebook gli hacker ci spiavano col numero ...

Profilo FACEBOOK di Mark Zuckerberg hackerato domenica 30 settembre? Orario e link diretta streaming : Incredibile ma vero, il Profilo Facebook di Mark Zuckerberg, ossia del fondatore del social per eccellenza rischia di essere hackerato esattamente fra due giorni, ossia domenica 30 settembre. Il tutto con modalità da vero reality show, ossia con una diretta streaming che andrà in scena sempre sulla piattaforma tra le più utilizzate al mondo, in un determinato Orario. Meglio precisare che non si tratta di una fake news, semmai di una minaccia ...

Hacker taiwanese minaccia Zuckerberg : "Pronto a cancellare la sua pagina FACEBOOK" : Chang Chi-yuan, un esperto di falle di sicurezza ha annunciato per domenica un clamoroso, ma forse millantato, attacco all'identità digitale del fondatore

FACEBOOK - ex moderatrice “Filtriamo contenuti shock - noi traumatizzati"/ Class action contro Zuckerberg : Facebook, ex moderatrice “Filtriamo contenuti shock, noi traumatizzati". Pronta la Class action contro Zuckerberg a seguito di un trattamento psicologico non adeguato verso i dipendenti(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:48:00 GMT)

FACEBOOK - terremoto in Instagram : lasciano i due co-fondatori della app dopo scontro con Zuckerberg : Kevin Systrom e Mike Krieger, i co-fondatori di Instagram, lasciano la società: si sono dimessi e prevedono di uscirne nelle prossime settimane. Lo riportano numerose fonti di stampa...

Fake news - Zuckerberg assicura : FACEBOOK preparato contro i rischi nelle prossime elezioni : Il numero uno del social network ha detto che il social network è in costante lotta contro coloro che creano account falsi che potrebbero essere usati per diffondere informazioni false, avendone bloccato più di un miliardo

FACEBOOK contro le ingerenze esterne - il lungo post di Mark Zuckerberg : (Photo by Alex Wong/Getty Images) “Il mio obiettivo nel 2018 è stato quello di affrontare le questioni più importanti che riguardano Facebook, comprese la difesa contro le interferenze elettorali, una migliore protezione della nostra comunità dagli abusi e la garanzia che le persone abbiano un maggiore controllo delle loro informazioni”. Comincia così il lungo post firmato da Mark Zuckerberg per annunciare le misure adottate dalla piattaforma ...

FACEBOOK Watch : la Tv di Mark Zuckerberg alla conquista del mondo : L'annuncio «Facebook Watch è disponibile ovunque, per dare agli utenti di tutto il mondo un nuovo modo di scoprire video e interagire con amici , creatori e altri fan», ha dichiarato Fidji Simo, a ...

FACEBOOK Watch disponibile in tutto il mondo - tranne in Italia/ Arriva il nuovo servizio video di Zuckerberg : Facebook Watch disponibile in tutto il mondo, tranne in Italia. Arriva il nuovo servizio video di Mark Zuckerberg, che promette di fare concorrenza a Youtube(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:03:00 GMT)

FACEBOOK Watch arriva anche in Italia. La tv di Mark Zuckerberg sfida Youtube (e non solo) : Si allarga da oggi a tutto il mondo, anche all'Italia, Facebook Watch, la tv del social network già lanciata negli Usa un anno fa. Una sfida non solo alla tv tradizionale, ma anche a Youtube, Amazon e Netflix. "Da oggi Facebook Watch è disponibile ovunque, per dare agli utenti di tutto il mondo un nuovo modo di scoprire video e interagire con amici, creatori e altri fan", spiega in un post ufficiale Fidji Simo, capo della sezione ...

FACEBOOK Watch - la tv di Zuckerberg sta per arrivare anche in Italia : Quello che si può vedere qui sopra è il trailer di Sorry For Your Loss, nuova serie drammatica con protagonista Elizabeth Olsen (la Scarlett Witch dei film sugli Avengers) nei panni di una giovane sposa che deve fare i conti con la morte improvvisata dell’amato marito. Questo è solo uno dei titoli seriali che si sono affacciati negli scorsi mesi su Facebook Watch, la piattaforma che il social network ha dedicato allo streaming di ...

FACEBOOK chiude 652 pagine e account di disinformazione/ Ultime notizie - Zuckerberg : “Molto che non sappiamo" : Facebook chiude 652 pagine e account di disinformazione. Ultime notizie, l'Iran si scaglia contro USA e Regno Unito, attraverso una propaganda capillare pubblicata sul noto social network(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:19:00 GMT)