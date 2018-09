Facebook usa il tuo numero e o e-mail come target pubblicitario

Sorpresa - Facebook usa il tuo numero a scopi pubblicitari : (Foto: Getty Images) Facebook ha confermato che i numeri di telefono forniti dai propri utenti per l’autentificazione a due fattori vengono utilizzati per la profilazione pubblicitaria, altra falla volontaria nel già martoriato muro della privacy. L’ammissione è arrivata in seguito a un lavoro di ricerca svolto da Alan Mislove, professore della facoltà di Scienze informatiche della Northeastern University di Boston e pubblicato dal sito ...

Le offre un lavoro su Facebook e quando si incontrano abusa di lei - arrestato un 39enne : L'ha contattata su Facebook con un profilo falso e poi, quando si sono incontrati, ha abusato di lei. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale e lesioni personali a Milano.Secondo la ricostruzione, il 39enne di origine romena, ha contattato la giovane tramite un annuncio su postato sul social network. Lei, cercava lavoro come badante, ha creduto alla ...

Ex moderatrice di Facebook fa causa al social : "Immagini tossiche mi hanno traumatizzata" : Una ex moderatrice di contenuti su Facebook ha fatto causa al social di Mark Zuckerberg, accusandolo di non averla tutelata dal trauma derivante dal dover vedere certe tipologie di immagini, come violenze e abusi su minori. In una denuncia depositata nei giorni scorsi presso un tribunale californiano, la donna, che si chiama Selena Scola, afferma di soffrire di disordini da stress post traumatico a causa di una "esposizione costante e non ...

Le Assicurazioni italiane usano malissimo Facebook. Un'analisi : Secondo gli ultimi dati Nielsen, le Assicurazioni nei primi sette mesi del 2018 hanno investito in comunicazione classica il 3.8% del totale mercato pubblicitario italiano, pari a circa 146 milioni di euro. Ecco che allora abbiamo voluto analizzare quale sia l’approccio delle principali 9 compagnie assicurative del settore danni [mai fare liste di dieci] su Facebook per verificare se e come la comunicazione delle aziende del settore sul ...

Facebook - in vista elezioni Usa e Ue una war room contro fake news : In vista delle elezioni americane di metà mandato, a novembre, e delle prossime elezioni in Brasile e in altri Paesi, senza escludere le elezioni europee della prossima primavera, Facebook lavora alla ...

"Annunci di lavoro solo per uomini". Facebook sotto accusa per discriminazione di genere : La denuncia dell'Aclu. Secondo l'associazione la piattaforma permetterebbe di limitare certe offerte ai soli uomini, pratica scorretta negli Stati Uniti come in Italia

Insulti razzisti su Facebook - non potranno usarlo per sei mesi : PORTOGRUARO, VENEZIA, - Dovranno stare per sei mesi senza Facebook: è la condanna inflitta a quattro italiani di Portogruaro, nel Veneziano, che si erano lasciati andare a commenti feroci e razzisti ...

Monica Cirinnà - il profilo Facebook da senatrice usato per sponsorizzare il vino di famiglia : Monica Cirinnà , la senatrice piddina, paladina gay per eccellenza, ha un'altra grande passione: il vino . E non la nasconde neanche nel suo profilo Facebook da politica. Saltando tra insulti alla Lega, baci saffici, foto con drag queen e matrimoni omosessuali, si arriva alla promozione: 'Visto l'orario parliamo di... vino? È uno dei miei vini preferiti, un ...