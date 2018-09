huffingtonpost

: Falla nella sicurezza di Facebook: «Hackerati 50 milioni di account» - Corriere : Falla nella sicurezza di Facebook: «Hackerati 50 milioni di account» - HuffPostItalia : Facebook, falla nella sicurezza: attaccati 50 milioni di account - franzrusso : #Facebook ha scoperto una falla che ha coinvolto 50 milioni di utenti. Ne sarebbero coinvolti altri 40 milioni, tot… -

(Di venerdì 28 settembre 2018)ha rivelato una, che ha riguardato "circa 50di" e potrebbe aver permesso ad hacker di prendere il controllo dei profili.I team del social network hanno "scoperto un problema diriguardante 50di. "Prendiamo questa situazione estremamente sul serio", ha scritto il gruppo in un comunicato, aggiungendo che saranno "prese azioni immediate".La compagnia ha riferito di aver appreso questa settimana dell'attacco, che ha permesso agli hacker di rubare gli "access tocken", l'equivalente delle chiavi digitali per accedere agli. "E' evidente che chi ha attaccato ha sfruttato la vulnerabilità del codice di", ha dichiarato il vice presidente del product management, Guy Rosen, in un blog, aggiungendo: "Abbiamo corretto la vulnerabilità e informato le forze dell'ordine".