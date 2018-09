Facebook | “50 milioni di profili violati” Quasi il doppio costretti a disconnettersi per

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 settembre 2018)ha scoperto un attacco alla propria piattaforma che ha colpito almeno 50di account, mettendo a rischio i dati personali degli utenti. Lo hanno reso noto i vertici del colosso dei social media, specificando che la scoperta risale all’inizio della settimana. Come misura precauzionale, più di 90di utenti sono stati forzati adai propri account venerdì mattina, riporta il New York Times. “Prendiamo questa situazione estremamente sul serio”, ha scritto l’azienda di Menlo Park in un comunicato, annunciando che il bug è stato risolto nella serata di giovedì e segnalato alle forze dell’ordine. La falla riguarderebbe il codice relativo alla funzione “visualizza come“, che permette agli utenti di visualizzare il proprio profilo come appare ad amici o estranei.comunica, ancora, di non conoscere ...