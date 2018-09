F1 | Vettel e Raikkonen criptici dopo le prove libere a Sochi | in casa Ferrari nascondono

sportfair

: - nocciolone : - sportface2016 : #RussianGP | Le dichiarazioni di #Vettel e #Raikkonen al termine della prima giornata di libere a Sochi -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Buone sensazioni per i due piloti dellale prime due sessioni dipiù loquace diNon proprio un pomeriggio da ricordare per laquello trascorso ahanno chiuso la seconda sessione dial quinto e sesto posto, lontanissimi dalle due Mercedes di Hamilton e Bottas. photo4/Lapresse Nonostante il gap incassato nelle FP2, il tedesco non è apparso alquanto preoccupato, ammettendo ai microfoni di Sky Sport F1 come l’obiettivo per domani resti la pole position: “c’è ancora tanto lavoro da fare perché oggi non è andata benissimo. Abbiamo faticato non solo nel giro secco, ma anche nel passo gara. E’ stato difficile gestire le gomme, ma penso che domani e domenica andrà meglio. Vogliamo ottenere la prima fila con entrambe le monoposto, non so se sarà possibile ma ci ...