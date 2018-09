F1 | ufficializzata la line-up del 2019 del Team Haas | la scuderia americana conferma

sportfair

(Di venerdì 28 settembre 2018) Lastatunitense ha ufficializzato ladi Grosjean e Magnussen per la prossima stagione Romain Grosjan e Kevin Magnussen saranno i piloti ufficiali dellaanche per il, ad annunciarlo è la stessacon un comunicato apparso sul proprio sito. LaPresse/Photo4 “Fin dall’inizio della nostra avventura in Formula 1 abbiamo sempre puntato su piloti esperti per accelerare lo sviluppo della nostra vettura e del nostro– le parole di Steiner – puntando su due professionisti come Romain e Kevin. Quest’anno abbiamo dimostrato un notevole passo avanti rispetto al 2017, di conseguenzare entrambi i nostri piloti è stata una decisione piuttosto facile da prendere. Stiamo puntando al traguardo dei 100 punti e credo che ci riusciremo con i nostri piloti. Si stanno spingendo a vicenda, migliorando costantemente la loro ...