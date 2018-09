F1 | Russia | 2 e libere a Hamilton

F.1 - GP di Russia - La Mercedes vola nelle libere 2 a Sochi : La Mercedes detta il passo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia , sedicesima prova del Mondiale di Formula 1. Lewis Hamilton è stato il più veloce in pista e ha fermato il cronometro sull'1:33.385, staccando di due decimi il compagno di squadra Valtteri Bottas. Subito dietro troviamo le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo e solo in quinta e sesta posizione le due Ferrari di Vettel e Raikkonen. Mercedes ...

LIVE F1 - GP Russia 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sebastian Vettel cerca conferme - eterna sfida con Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Russia 2018 , tappa del Mondiale F1. A Sochi i piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto e perfezionare il feeling con il tracciato. Si torna in pista dopo la FP1 della mattinata dove Sebastian Vettel ha siglato il miglior tempo precedendo l’inatteso Max Verstappen e Lewis Hamilton : il confronto tra il tedesco ...

Gp Russia - Vettel domina le prime libere : ANSA, - ROMA, 28 SET - Comincia bene il fine settimana di Sochi per Sebastian Vettel , che fa segnare con la sua Ferrari il miglior tempo nella prima sessione di prove libere in vista del Gp di Russia . ...

F1 Russia - la Ferrari di Vettel parte forte nelle Libere 1 : Hamilton non si scopre e chiude 3° con le soft. Entrambe le Red Bull in penalità: partiranno da fondo griglia

Formula 1 - GP Russia : la diretta delle prove libere. A Vettel le FP1 in 1 : 34.488 : Di seguito tempi e cronaca delle libere LIVE 09:39 28 set FP1, CLASSIFICA LIVE : VET, VER,, HAM, BOT, RIC Continua a leggere 11:30 28 set 38.3 per Verstappen , Ricciardo non è rientrato in pista 11:...