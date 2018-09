F1 | la Haas non cambia | per il 2019 confermati Kevin Magnussen e Romain Grosjean

oasport

(Di venerdì 28 settembre 2018) Dopo tante voci e ipotesi, ladecide di nonre e puntare sulla continuità. Sonoanche per la prossima stagione, infatti, sia il danese, sia il francesee, come si è visto nel corso di questo 2018, non è stata certo una decisione scontata. Per la scuderia americana, dunque, si tratta di due rinnovi importanti, al termine di un campionato vissuto a due facce dai due piloti.ha iniziato nel migliore dei modi, salvo poi crollare nelle ultime uscite. Tutto l’opposto perche, dopo una serie di disastri nei GP di inizio anno, si è rimesso in carreggiata e ha dimostrato il suo valore conquistando punti importanti. Anzi, lasi mangia le mani perchè ha raccolto meno di quanto seminato, sia per incidenti che per errori (come il doppio pit stop sbagliato in Australia). Le parole del team principal Guenther Steiner ...