F1 – Incendio nella notte nei box Haas a Sochi | mistero in Russia tra accuse e

sportfair

: Incendio di un natante nel porto antico di #Genova. Intervento nella notte dei #vigilidelfuoco, sul posto anche spe… - emergenzavvf : Incendio di un natante nel porto antico di #Genova. Intervento nella notte dei #vigilidelfuoco, sul posto anche spe… - TgLa7 : #migranti. una palazzina che ospita un centro di accoglienza con 24 richiedenti asilo è andata a fuoco nella notte… - motogpnews24 : Incendio nel box Haas, nella notte di Sochi prendono fuoco due set di pneumatici -

(Di venerdì 28 settembre 2018)nei box: il team statunitense perde 2 set di gomme, squadra avversaria gli punta il dito contro Mentre è in corso la seconda sessione di prove libere del Gp di, sulla pista di, il teamlotta in seguito ad un inconveniente accaduto. 2 set di gomme sono stati bruciati in undivampato nei box del team statunitense, che ha quindi chiesto alla FIA di poter avere due set di gomme extra da usare per Magnussen. “Non sappiamo ancora cosa sia successo, perché è tutto bruciato. Non possiamo ancora dare una risposta certa, né saltare a conclusioni affrettate. Non voglio creare panico riguardo a quanto è successo, perché non sappiamo ancora dare spiegazioni plausibili. Quello che posso dire è che siamo stati fortunati a evitare l’. Penso che una guardia sia stata in grado di spegnere l’. Siamo ...