F1 | Gp Russia | Hamilton avanti nelle libere | Vettel quinto

F1 : Russia - 2/e libere a Hamilton : ANSA, - ROMA, 28 SET - Con l'assetto da gara Mercedes davanti a tutti nelle seconde libere del Gp di F1 in Russia. Lewis Hamilton ha stabilito il miglior tempo in 1'33"385, davanti al finlandese ...

F1 - Gp Russia : Hamilton guida le seconde libere - quinto Vettel : SOCHI - Miglior tempo per Lewis Hamilton nelle seconde prove libere del Gp di Russia, disputate sul circuito di Sochi. Il pilota della Merceds ha fatto registrare un crono da 1'33'385. Subito dietro ...

F1 - GP Russia 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton e la Mercedes impressionano - Vettel quinto davanti a Raikkonen : Prosegue il magic moment di Lewis Hamilton (Mercedes) che, dopo le vittorie di Monza e Singapore, piazza il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. L’inglese, infatti, ha fatto segnare un ottimo 1:33.385, precedendo il proprio compagno di scuderia Valtteri Bottas di 199 millesimi. Il finlandese si è sempre trovato bene sul tracciato di Sochi e lo ha ribadito anche oggi, ...

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere : Hamilton avanti con 1.33.458 (Gp Russia 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Russia 2018 Sochi live: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 28 settembre)(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 14:38:00 GMT)

LIVE F1 - GP Russia 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sebastian Vettel cerca conferme - eterna sfida con Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. A Sochi i piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto e perfezionare il feeling con il tracciato. Si torna in pista dopo la FP1 della mattinata dove Sebastian Vettel ha siglato il miglior tempo precedendo l’inatteso Max Verstappen e Lewis Hamilton: il confronto tra il tedesco ...

F1 - Gp Russia : Vettel il più veloce nelle libere - Hamilton terzo : SOCHI - Sebastian Vettel è stato il più veloce nelle prime prove libere del Gp di Russia, disputate questa mattina sul circuito di Sochi. Il pilota della Ferrari ha fatto registrare un crono da 1'34'...

F1 - GP Russia 2018 : Sebastian Vettel sfreccia nelle prove libere 1 - Ferrari davanti a tutti. Verstappen e Hamilton inseguono : Sebastian Vettel ruggisce nelle prime prove libere del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il tedesco, dopo gli errori di Monza e Singapore che lo hanno fatto sprofondare a 40 punti di distacco da Lewis Hamilton in classifica generale, ha voluto rispondere subito presente a Sochi facendo capire di credere ancora nella rimonta sul britannico e di puntare ancora con grande convinzione al titolo iridato. Il pilota della Ferrari ha firmato il ...

Formula 1 - GP Russia. Hamilton : 'Mi sento il miglior Lewis di sempre'. E c'è un flirt con Nicki Minaj? : Lewis Hamilton , 40 punti di vantaggio su Vettel e uno stato di forma senza precedenti. E' questo il senso delle parole del campione del mondo nel giovedì di Sochi, dove domenica si corre la quinta ...

Lewis Hamilton - GP Russia 2018 : “Dobbiamo mantenere la concentrazione al massimo. Sei gare sono tante” : 40 punti di vantaggio a 6 GP dalla conclusione sono un tesoretto importante. Lo sa bene Lewis Hamilton che, in vetta alla graduatoria riservata ai piloti del Mondiale 2018 di Formula Uno, guarda al prossimo round di Sochi (Russia) con la volontà di allungare la sua striscia vincente e mettere ancor di più il proprio marchio su questo campionato. Ne ha facoltà Lewis, due volte vittorioso sull’asfalto russo, autentico feudo delle Frecce ...

F1 - GP Russia 2018 : a Sochi l’ultima spiaggia per la Ferrari. Ma questo Hamilton sembra inattaccabile : Il Mondiale di Formula Uno 2018 sbarca sulle sponde del Mar Nero per il Gran Premio di Russia e, nel caso della Ferrari, si potrà davvero parlare di “ultima spiaggia”. C’è poco da girarci attorno, mancano sei gare alla conclusione del campionato e per Sebastian Vettel il tempo stringe, e non poco. Lewis Hamilton, reduce da un filotto impressionante di quattro vittorie ed un secondo posto nelle ultime cinque uscite, veleggia con ...

