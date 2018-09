F1 – Giovinazzi pensa già al 2019 e fa il fenomeno a Sochi | “ecco come ho festeggiato la

sportfair

: @stesplusg @Anto_Giovinazzi pensa che saremo nei circuiti a tifare il giovi!!! altro che maglia cr7 voglio la divisa di giovi!!! ?????? - StefanoGrazi : @stesplusg @Anto_Giovinazzi pensa che saremo nei circuiti a tifare il giovi!!! altro che maglia cr7 voglio la divisa di giovi!!! ?????? - FormulaHumor : @Aquila1992 @Anto_Giovinazzi @Resta_Simone É MILANISTA?! MA PENSA TE!! ahahah - MotoriNoLimits : @Anto_Giovinazzi Vai Antonio! Noi ci saremo! E crediamo in te, quindi sulla monoposto a #Melbourne pensa quanti sog… -

(Di venerdì 28 settembre 2018)torna in pista e dice la sua durante la prima giornata di prove libere a: le parole del pilota italiano dopo le FP2 Dopo non aver guidato per due mesi ed aver firmato il contratto con l’Alfa Romeo Sauber, Antoniosi è seduto sulla sua monoposto ed ha disputato oggi le prime prove libere sul circuito di. Il pilota italiano, che l’anno prossimo avràcompagno di box Kimi Raikkonen, ha espresso alla fine della sua giornata in pista le sue sensazioni: “mi è piaciuta molto la pista. Ad un primo impatto sembrava facile, con curve a novanta gradi abbastanza simili tra loro, poi però iniziando a forzare ho apprezzato soprattutto il terzo settore. Non giravo da due mesi, ed è stato bello anche ritrovare il feeling con la monoposto”. LaPresse/Photo4 “La squadra mi ha concesso un set di hypersoft alla fine del turno, e devo dire che hanno ...