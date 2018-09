F1 | Chris Horner spegne la polemica Ticktum-Schumacher | “Daniel colleghi il cervello

Briatore - il ritiro di Alonso alla F1 e il rimprovero a Horner : “prematuro parlare di addio! Chris tian l’ha fatta fuori dal vasino” : Flavio Briatore sincero e senza peli sulla lingua: il manager italiano commenta l’annuncio di ieri di Alonso che dice addio alla F1 e bacchetta Christian Horner Ieri l’annuncio che nessuno si aspettava: Fernando Alonso non sarà in griglia nella prossima stagione di F1. Lo spagnolo, insieme alla McLaren, ha deciso di dedicarsi a progetti differenti, che devono però ancora essere definiti e svelati. Mentre il mondo dei motori ...

F1 - Chris Horner : “Alonso in Red Bull? Provoca caos ovunque. Ricciardo? Avrei capito se fosse andato in Ferrari ma in Renault…” : La Formula Uno si sta godendo le ferie estive prima di tornare protagonista a fine agosto con i GP del Belgio e d’Italia ma arrivano sempre le voci dal Circus, oggi ha parlato Chris Horner. Il team principal della Red Bull è intervenuto durante Beyond the Grid, il podcast ufficiale della F1, parlando anche delle voci riguardo a un possibile arrivo di Fernando Alonso alla scuderia austriaca: “Ho un grande rispetto per lui, è un grande ...