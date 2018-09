F1 | analisi prove libere GP Russia 2018 | Mercedes verso la doppietta | Red Bull vicine ma

Formula 1 - GP Singapore : l' analisi tecnica delle prove libere del venerdì : Errore che è costato al quattro volte campione del mondo di non poter provare il compound viola in condizione di gara. Se analizziamo i singoli intertempi, la differenza Raikkonen la fa ...

F1 - analisi prove libere GP Singapore 2018 : Ferrari a due facce - Mercedes sospinta da Hamilton - Red Bull eccellente sul passo gara : Dopo le emozioni di Monza, il Mondiale di Formula Uno è sbarcato a Marina Bay, per i primi due turni di prove libere del Gran Premio di Singapore. Tre ore che ci hanno detto, e non detto, diverse cose. In primo luogo si può notare come tra Ferrari e Mercedes si sia inserita nuovamente anche la Red Bull, mentre per un motivo o per un altro tutti e tre i top team hanno voluto nascondersi nel corso della giornata. Iniziamo dalla Ferrari che, con ...