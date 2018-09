Eugenio Boer | il ristorante senza menù alla ricerca dell’emozione

vanityfair

: RT @oloapmarchi: Corrado Assenza e il nuovo Manifesto della Pasticceria Italiana Contemporanea @identitagolose @MolinoQuaglia @ele_cozzella… - Eugenio_Boer : RT @oloapmarchi: Corrado Assenza e il nuovo Manifesto della Pasticceria Italiana Contemporanea @identitagolose @MolinoQuaglia @ele_cozzella… - milanoamodomio : Eugenio Boer apre la sua cucina in città: suo il nome, sua l'esperienza, la creatività, la voglia di osare e sempre… - kick_office : Grazie Andrea Carlo Lonati :) -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Uno chef di alta scuolaUno sguardo sul mondoOmaggio a BergeseIl gioco futuristaUn'unica sala, raffinata in stile anni '70Il verde vinceI classici, sempre perfettiL'importanza del recupero (intelligente)is back. E i suoi fan (più di quelli che uno si immagina) sono felici. Il barbuto 40enne italo-olandese è molto amato sotto la Madonnina: dopo aver passato un mare di tempo a imparare da chef importanti come Gaetano Trovato e Norbert Niederkofler, ha lavorato in locali innovativi quali Enocratia (dove la cantina comprendeva solo vini naturali, già nel 2011…), Fish Bar e Meat Bar, sino al raffinato Escon cui conquistò lo scorso novembre la Stella Michelin. Va dato atto adi aver scelto la strada meno facile dopo la chiusura del rapporto con Es: poteva lavorare in un grande hotel, limitarsi ad aprire un bistrot di lusso o proseguire sulla strada della ...