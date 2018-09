Estero | Diego Costa contro Conte | “Guardate che fine ha fatto”

serieanews

: #DiegoCosta contro #Conte: 'Guardate che fine ha fatto...' - sportface2016 : #DiegoCosta contro #Conte: 'Guardate che fine ha fatto...' - ItaSportPress : Atletico Madrid, Diego Costa attacca Conte: 'Simeone allenatore diretto, lui invece...' - - gabrielefermi : Diego Costa, altra frecciata: «Guardate dov'è Conte...» -

(Di venerdì 28 settembre 2018) CALCIO– Che i due non si fossero lasciati nel miglior modo possibile era chiaro. Prima la Premier League conquistata insieme, uno in panchina e l’altro in campo a buttare la palla in rete, poi il gelo, la rottura e il divorzio a dir poco burrascoso.e Antonionon sono mai … L'articolo: “Guardate cheha fatto” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....