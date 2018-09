Esplosi colpi d' arma da fuoco a Montemiletto

Esplosione Bologna : esenzione dal ticket per i cittadini colpiti dall’incidente sulla A14 : Tutte le prestazioni mediche legate all’incidente stradale con incendio ed esplosioni verificatosi 10 giorni fa nella zona di Borgo Panigale a Bologna, devono essere erogabili senza alcun onere a carico dei cittadini coinvolti, dal primo accesso in Pronto soccorso, che è già stato eseguito in esenzione ticket, alla chiusura dell’evento sanitario: lo definisce un decreto del presidente della Giunta dell’Emilia-Romagna, Stefano ...

Incidente Bologna autostrada A14 : c'è una seconda vittima/ Morto 81enne colpito da onda d'urto Esplosione : Incidente Bologna autostrada A14: c'è una seconda vittima: dopo l'autista Andrea Anzolin muore anche un 81enne. Era stato colpito dall'onda d'urto derivata dall'esplosione.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:24:00 GMT)

Esplosione Bologna - distrutto un ristorante. Il titolare : “Ruota in fiamme ha colpito l’entrata” : La testimonianza del titolare de Il Randagio, il locale danneggiato dall'Esplosione. “Una fiammata altissima ha bruciato il tendone all’entrata" ha spiegato ripercorrendo i passaggi per portare al sicuro tutti i presenti che in quel momento stavano pranzando. "Ci sono danni ingenti", ha detto.--Un morto e 68 feriti nel dramma di ieri pomeriggio a Borgo Panigale, Bologna, quando un’autocisterna che trasportava materiale GPL si è scontrato contro ...

Colpi d'arma da fuoco Esplosi contro famiglia di pregiudicati nel Napoletano : Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera in via Mare ad Ercolano contro l'abitazione, al piano terra, di una famiglia di pregiudicati. Sul selciato sono stati trovati quattordici bossoli, ...

Colpi di pistola Esplosi in un cortile a Napoli - rabbia per un mancato pagamento : La Polizia di Stato indaga sull'esplosione di Colpi di arma da fuoco avvenuta ieri sera poco dopo le 21 nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio. Due persone, con il volto coperto da caschi ...

Roma - Esplosi 6 colpi da semiautomatica : paura per strada : Mistero sulla sparatoria avvenuta intorno a mezzogiorno nella zona della Borghesiana (Roma) lungo la Casilina, per la precisione all"altezza del civico 1790.Di certo si sa solo che un uomo, sceso dalla sua vettura, avrebbe cominciato a sparare alcuni colpi di arma da fuoco prima di risalire sul mezzo ed allontanarsi a tutta velocità. Immediate, ovviamente, le telefonate effettuate alle forze dell"ordine dai residenti, per fortuna tutti illesi. ...