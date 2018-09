Esce il nuovo album dei Tiromancino Fino a qui

Governo - la Lega crEsce ancora nei sondaggi. M5S stabile. Per il Pd un nuovo calo : ROMA - La Lega di Matteo Salvini continua a crescere nei sondaggi e a staccare il Movimento Cinque Stelle. L'ultimo sondaggio Tecnè per la trasmissione Quarta rete di Retequattro dice che la Lega è al ...

"Vita ce n'è" - il nuovo singolo di Ramazzotti Esce il 19 ottobre : Roma, 25 set. , askanews, - Il primo singolo di Eros Ramazzotti si intitola come il nuovo album, "Vita ce n'è", e sarà in rotazione dal 19 ottobre.L'artista lo ha annunciato sui suoi social da Miami, ...

Giornata Mondiale Alzheimer/ Ogni 3 secondi un nuovo caso - i numeri purtroppo continuano a crEscere : Giornata Mondiale Alzheimer: il morbo che cancella la memoria è senza cura, non esiste un farmaco capace di arrestare o far regredire il declino cOgnitivo. In Italia ne soffrono in 600mila(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:53:00 GMT)

Turchia : mentre crEsce il malcontento - il governo presenta un nuovo programma per rilanciare l'economia : Ankara, 21 set 17:00 - , Agenzia Nova, - Il ministro del Tesoro e delle Finanze turco, Berat Albayrak, ha svelato l'atteso piano per salvare il paese dai suoi problemi economici,... , Tua,

Salmo - Esce oggi il nuovo singolo "90Min" / Video : il brano di denuncia che anticipa l'album Playlist : Salmo torna sulla scena musicale con un nuovo singolo "90Min", un brano di denuncia che anticipa il nuovo progetto discografico dal titolo Playlist. Ecco il testo e tutte le info su...(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:51:00 GMT)

Esce il nuovo singolo di Mike Highsnob intitolato 'Ops' : Dopo il dissing di Skioffi nel brano Hallelujah, il rapper di Avellino decide di rispondere con il suo nuovo singolo intitolato Ops. La risposta di Mike Highsnob nel pezzo Ops Il rapper ha pubblicato sul proprio canale Youtube, il 19 settembre del 2018, il pezzo intitolato Ops, nel quale risponde al dissing di Skioffi, il rapper e produttore originario di Casalvieri che a sua a volta aveva risposto all'attacco subito nel pezzo Alleluja [VIDEO], ...

Chiara Ferragni - Esce l'ex Pozzoli ma è scontro col nuovo socio sulle nomine : ROMA - E' già scontro nella maison di Chiara Ferragni dopo il divorzio, anche, professionale della trentunenne fashion blogger dal suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli, col quale aveva mosso i primi ...

DAVIDE ROSSI/ Il figlio del rocker si trasforma in tentatore e Esce con un nuovo brano (Temptation Island Vip) : DAVIDE ROSSI, il figlio di Vasco, sarà tra i protagonisti di Temptation Island Vip. La possibilità di mettersi in mostra, ma anche cosa significa essere figlio del rocker.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 21:19:00 GMT)

Blackout game - il nuovo gioco mortale degli adolEscenti : Sono tantissimi gli adolescenti che si sfidano a distanza con questo assurdo gioco mortale , il quale certamente farà alzare l'adrenalina nei partecipanti allo scopo di mostrare al mondo il proprio ...

Esce oggi il nuovo album di Guè Pequeno : oggi, 14 settembre del 2018, è uscito il nuovo disco di Guè Pequeno, rapper milanese e membro dei Club Dogo, che aveva gia' annunciato, nelle interviste passate, di stare lavorando ad un nuovo progetto. Il boss del rap italiano, gia' in precedenza, aveva suscitato intorno al proprio pubblico molte aspettative e questa fiducia da parte dei fan è stata incrementata, ulteriormente, dall'uscita del brano Trap Phone [VIDEO], il quale nel giro di ...

J-Ax - Esce il nuovo singolo 'Tutto tua madre' : esce il 14 settembre il nuovo singolo di J-Ax 'Tutto tua madre'. 'Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci, situazione in cui mi ...

J- Ax presenta il nuovo singolo dedicato a chi non riEsce ad avere figli. «Un dramma che ho vissuto anche io» : Da domani, venerdì 14 settembre, J-Ax presenta: 'Tutto tua madre' , il suo nuovo singolo disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. E' un messaggio d'amore e di rabbia. Una dedica per il ...

Esce il nuovo singolo di J-Ax - "Tutto tua madre" : "Tutto tua madre", questo il nome del nuovo singolo di J-Ax che uscirà domani e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Una canzone che prende spunto da un problema attuale e che lo stesso cantante rapper ha voluto raccontare per spiegare il testo e il significato della canzone:"Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita senza riuscirci, situazione in cui, per qualche anno, mi sono ...

CrEsce l’impegno Chiesi in area cardiovascolare grazie al nuovo antiaggregante endovenoso con un meccanismo d’azione unico : Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi, annuncia l’arrivo in Italia di cangrelor, il nuovo antiaggregante endovenoso con un meccanismo d’azione unico, che ha dimostrato di ridurre gli eventi trombotici, rispetto alla terapia orale standard, nei pazienti con cardiopatia ischemica sottoposti ad angioplastica coronarica. Il farmaco in questi giorni ha ottenuto la rimborsabilità da parte del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) in fascia ...