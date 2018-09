Erdogan in Germania | chiede l' estradizione di Dundar

Germania : Erdogan accolto a Bellevue : ANSA, - BERLINO, 28 SET - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e la sua consorte sono stati accolti a Berlino, nella dimora presidenziale di Bellevue, da Frank Walter Steinmeier e sua moglie. ...

Erdogan in Germania cerca di ricucire i rapporti perduti : ... abbassando di poco il finestrino e agitando la mano con le quattro dita e il pollice stretto nel palmo: il gesto di saluto della Fratellanza Musulmana balzato agli onori della cronaca nell'agosto ...

Caso Özil - Erdogan : "La foto? Non vedo il problema. Ama Germania e Turchia" : Mesut Özil omaggia il presidente della Turchia, Recep Erdogan, con la sua maglia dell'Arsenal. Ap Incomprensioni, polemiche, sotterfugi. La vicenda Mesut Özil è un fuoco che non riesce a spegnersi, ...

28/29 settembre - Visita di Erdogan in Germania : Così, l'estrema flessibilità nella gestione della propria politica estera, elevata a regola aurea, ha portato la Turchia ad attraversare, senza soluzione di continuità, fasi di gelo diplomatico e di ...

Germania - il caso Erdogan non finisce mai : Özil 'rifiutato' anche dalla sua vecchia scuola : In Inghilterra il titolo che compare sulla versione online Daily Mail è molto forte: "Insulti, minacce e ora anche snobbato dalla sua vecchia scuola. Come Mesut Özil è passato da eroe tedesco a paria ...

Germania - spunta un Erdogan di 4 metri : rimosso per polemiche : Era alta quattro metri, interamente dorata e pesava due tonnellate e mezzo. La statua che raffigurava il presidente turco Recep Tayyip Erdogan era stata installata lo scorso lunedì a Wiesbaden, in ...

Erdogan chiama Ozil : "Bene addio a Germania - razzismo inaccettabile" : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato di avere telefonato a Mesut Ozil, calciatore tedesco di origini turche, per complimentarsi per la decisione di lasciare la nazionale della Germania motivata con accuse di razzismo alla Federcalcio tedesca. "Ieri sera ho parlato con Mesut. Non si possono accettare certi atteggiamenti razzisti. Sono con lui", ha detto Erdogan.Non si placa la polemica attorno a Mesut Ozil. Dopo avere ...

Özil addio alla Germania/ La foto con Erdogan gli costa la nazionale : Usato il mio passato per idee politiche : Özil addio alla Germania, la foto con Erdogan gli costa la nazionale. Il calciatore si sfoga e sottolinea come secondo lui sia stato Usato il suo passato per idee politiche.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 00:04:00 GMT)