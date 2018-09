Energia elettrica | in Italia ad agosto 2018 domanda di 26 | 5 miliardi di kWh

Luce e gas - a ottobre nuovi aumenti : Energia elettrica costerà il 7 - 6 in più : ROMA Nuova stangata in arrivo per le bollette di Luce e gas: dal primo ottobre prossimo scatteranno rincari del 7,6% per l'energia elettrica , pari +1,5 centeuro/kWh, e del 6,1% per il gas naturale , ...

Energia - Curlisi (CIB) : “Urgente lavorare sulla programmabilità della rete elettrica nazionale” : Christian Curlisi, direttore del CIB Consorzio Italiano Biogas e Massimo Zaghi – socio CIB dell’azienda CAT di Correggio – sono intervenuti stamane in audizione alla X Commissione Permanente (industria, commercio, turismo) al Senato. Curlisi ha dichiarato: “Il nostro Paese ha fatto negli ultimi anni un ottimo lavoro incrementando la produzione di Energia rinnovabile con l’obiettivo – oggi sempre più a portata di mano – di raggiungere una quota ...

Furto di Energia elettrica per illuminare l'appartamento : SAN DONACI - Furto di energia elettrica per illuminare la propria abitazione, dopo che Enel aveva sigillato il pannello per il mancato pagamento di una bolletta da 760 euro: un uomo di 50 anni, ...

Uragano Florence - l’emergenza non ha fine : almeno 43 vittime - nuove evacuazioni - 55.000 strutture senza Energia elettrica [GALLERY] : 1/9 ...

Due arresti per furto di Energia elettrica a Vittoria : Due persone a Vittoria sono finite ai domiciliari per furto di energia elettrica. Avevano collegato contatore della casa alla pubblica illuminazione.

Senato - audizione ENEL su sistemi generazione Energia elettrica : Teleborsa, - "Nella transazione energetica in atto vogliamo porci come assoluti leader. In questo quadro, il ruolo della generazione distribuita sarà fondamentale, guidata dagli obiettivi dell'Europa ...

Senato - audizione ENEL su sistemi generazione Energia elettrica : "Nella transazione energetica in atto vogliamo porci come assoluti leader. In questo quadro, il ruolo della generazione distribuita sarà fondamentale, guidata dagli obiettivi dell'Europa che chiede al ...

Previsione shock del Met Office : solo “questione di tempo” per una devastante tempesta solare in grado di annientare Energia elettrica e comunicazioni sulla Terra : L’Unità Space Weather Monitoring del Met Office, il servizio meteorologico inglese, ha fatto una Previsione shock, sostenendo che le tempeste solari, ossia flussi ad alta velocità di particelle radioattive lanciate dal sole, rappresentano una minaccia per le infrastrutture e le industrie nazionali e per la popolazione generale. Catherine Burnett, capo dell’Unità che ha realizzato la Previsione, ha spiegato: “La minaccia del meteo spaziale alle ...

Terremoto Centro Italia : Ussita senza Energia elettrica per 10 ore : “E’ grave quello che è successo ad Ussita domenica dalle ore 22: 10 ore senza energia elettrica fino alle 8 del mattino. Se succedeva d’inverno non osiamo pensare alle gravissime conseguenze“: lo riporta in una nota Insieme per la Ricostruzione. “Quando e’ andata via la corrente tutto si è spento in particolar modo nelle Sae dove funziona tutto con l’elettricita’. In inverno, a Ussita, le ...

Energia elettrica : ho cambiato gestore senza averlo mai chiesto : Il suo caso, un tipico contratto non richiesto, è abbastanza comune nella giungla del mercato elettrico. Forse il numero di Pod, che individua univocamente la sua utenza, è finito nelle mani del nuovo ...

Mise : Italia ritira firma da paper Ue su mercato Energia elettrica : Roma, 13 set., askanews, - L'Italia ritira la firma dal documento sul regolamento Ue per il mercato dell'energia elettrica per una riflessione e approfondimento. Nell'ambito delle negoziazioni inter-...

Borsa elettrica - sale prezzo d'acquisto dell'Energia - GME - : TeleBorsa, - Aumenta il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica . Nella settimana terminata domenica 9 settembre, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica, PUN , si è ...

Borsa elettrica - sale prezzo d'acquisto dell'Energia - GME - : Aumenta il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica . Nella settimana terminata domenica 9 settembre, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica, PUN , si è attestato a 71,...

Energia : Giappone - la principale centrale termoelettrica dell'Hokkaido non tornerà operativa prima di novembre : Il ministro dell'Economia Giapponese, Hiroshige Seko, ha spiegato durante una conferenza stampa nella giornata di oggi che il generatore n.1, dall'output di 350mila kilowatt, potrebbe tornare ...