Empoli-Milan di stasera | il match sarà visibile su Dazn

Empoli-Milan - Romagnoli fa mea culpa : “deluso ed arrabbiato con me stesso - chiedo scusa” : Alessio Romagnoli dopo il match contro l’Empoli fa mea culpa sui social, il difensore centrale del Milan si prende le responsabilità del pareggio dei rossoneri Un errore fatale quello di ieri sera di Alessio Romagnoli durante Empoli-Milan. Il calciatore rossonero ha causato il fallo che ha portato al rigore per la squadra toscana, che grazie al penalty (al 71° del secondo tempo) ha raggiunto il pareggio contro gli uomini di ...

Empoli-Milan 1-1 - le pagelle dei rossoneri : L'Empoli si prende un punto in rimonta con il Milan di fronte ai 13.000 del Castellani. rossoneri in vantaggio con un autogol di Capezzi, poi la rimette nel binario giusto per i toscani un rigore di ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Empoli-Milan 1-1 - i rossoneri fermati da un Terracciano superbo al Castellani : Finisce 1-1 al “Castellani” di Empoli tra i toscani e il Milan, nel Monday Night della sesta giornata della Serie A 2018-2019. I rossoneri debbono accontentarsi di un pareggio non senza rimpianti per le tante occasioni non sfruttate. Compagine di Rino Gattuso che aveva sbloccato per prima il risultato con tiro di Biglia deviato da Capezzi ma poi un grave errore in fase di uscita di Romagnoli è costato il rigore al difensore ...

Empoli-Milan 1-1 : pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Empoli-Milan, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

