Elton John e David Furnish | che da 25 anni ogni sabato si mandano un biglietto d’amore

Elton John live con Farewell Yellow Brick Road Tour - l’ultima tournée della sua carriera : È partito da Allentown, in Pennsylvania, il Farewell Yellow Brick Road Tour con il quale Elton John ha deciso di dare il suo addio alle scene musicali. È la conclusione perfetta di una vita carriera cinquantennale da sempre condivisa con il proprio pubblico. E sono numerosissimi i fan dell’artista britannico che si sono già prenotati i biglietti per i vari concerti in giro per il mondo, tanto che ormai si può dire siano quasi tutti ...

Elton John ricorda George Michael : "Ho provato ad aiutarlo - ma lui non ha voluto. Da ex tossicodipendente lo capisco" : A più di un anno dalla morte di George Michael, Elton John ricorda i numerosi tentativi fatti per aiutare l'amico a superare i problemi di droga. "Ho cercato di sostenerlo, ma non puoi sostenere chi non vuole aiutare se stesso", ha dichiarato a Channel 4 News. E ha aggiunto: "Ci ho provato più volte, ma fu tutto inutile. Capisco la reazione di George, anche io mi comportavo così quando ero tossicodipendente. Ci sono passato. ...

Aids : Elton John e il principe Harry lanciano ‘menstar’ per la lotta alla malattia : Il ‘duo’ si era formato nel 2016 a Durban, non per produrre un album, ma per lottare contro l’Aids. Due anni dopo, la popstar Elton John, a capo di una sua fondazione impegnata contro l’Hiv, e il principe Harry si ritrovano ad un’altra conferenza mondiale sull’Aids, la ventiduesima, quest’anno organizzata ad Amsterdam, e lanciano “MenStar Coalition” una campagna globale da 1,2 miliardi di ...