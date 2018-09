Effetto manovra | lo spread a quota 270 punti | Borsa in forte calo

Effetto manovra - lo spread a quota 265 punti - Borsa in forte calo : Piazza Affari perde il 2,19% dopo l’intesa M5S-Lega sul deficit al 2,4% per i prossimi 3 anni. Giovedì il differenziale Btp-Bund aveva chiuso a 237 punti

Stop alla spesa - Effetto crescita e deficit : come sarà finanziata la manovra : sarà anche la capacità di mettere a bilancio un freno effettivo alla spesa corrente ad aprire gli spazi per la ripresa degli investimenti e le misure di “avvio” di flat tax e reddito di cittadinanza. Di Maio: «Nessuno strappo con la Ue, dialogo sincero e decisivo per ottenere delle cose. Una fake news l’aumento selettivo dell’Iva»...