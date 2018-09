Educazione sentimentale ed esercizio del pensiero dialogante | un progetto piemontese che

huffingtonpost

(Di venerdì 28 settembre 2018) Ileducativo pensato per gli studenti delle scuole superiori piemontesi sull"eddel" risponde ad un'esigenza primaria delle giovani generazioni che vivono in maniera complessa le relazioni sentimentali ed affettive. Il passaggio da un modello predeterminato dei ruoli nella società, come pure all'interno della famiglia, ad uno schema libero e intercambiabile, ha generato uno smarrimento emotivo e relazionale che spesso si manifesta in disagi comportamentali. A questa difficoltà di riconoscere ed individuare dei modelli, anche solo per discostarsene, si aggiunge la metamorfosi continua e veloce che il modello di società attuale subisce ogni giorno che fa franare, ma al contempo ricostruisce ad una velocità incredibile, i riferimenti e le convinzioni sulle quali i giovani costruiscono la loro ...