Economia | viceministro Fioramonti | tempo di fare investimenti a lungo negati | con Ue

agenzianova

: RT @RepubblicaTv: Def, viceministro Garavaglia: 'Politiche precedenti hanno fallito, tentiamo ricetta diversa' - mariadmarzano : RT @RepubblicaTv: Def, viceministro Garavaglia: 'Politiche precedenti hanno fallito, tentiamo ricetta diversa' - repubblica : RT @RepubblicaTv: Def, viceministro Garavaglia: 'Politiche precedenti hanno fallito, tentiamo ricetta diversa' - RepubblicaTv : Def, viceministro Garavaglia: 'Politiche precedenti hanno fallito, tentiamo ricetta diversa' -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Bruxelles, 28 set 14:18 - , Agenzia Nova, - Ci sono tutte le condizioni per far sì che l'Europa si renda conto che bisognaquegliche per tropponon sono stati... , Beb,