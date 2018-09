“Ecco quanti soldi ha perso Sara” Ah | la truffa a Uomini e Donne le è costata cara…

caffeinamagazine

: @repubblica ecco il primo risultato, quanti miliardi ci costa Di Maio? - m_dore : @repubblica ecco il primo risultato, quanti miliardi ci costa Di Maio? - m_dore : ecco il primo risultato, quanti miliardi ci costa Di Maio? -

(Di venerdì 28 settembre 2018) “Ho subito molte pressioni da parte sua e della sua famiglia per non parlare, mi hanno fatto sentire in colpa. Ora voglio difendermi, mi hanno rovinato la vita. Mi sono fidato, lei mi diceva che era tutto finto, compresi i baci. Dopo che sono uscite le foto (con Parigini ndr) mi è però venuto il dubbio che mi avesse tradito anche a. E per evitare che io venissi in televisione a raccontare la verità avrebbero inscenato un finto malore con l’ambulanza a casa. E l’avrebbero perfino incappucciata per farla andare a Torino dal nuovo fidanzato”. È la verità di Nicola Panico, l’ex di Sara Affi Fella, che ha deciso di vuotare il sacco con la redazione di. Si è scusato, Nicola. È stato lui a segnalare al programma come Sara hato la redazione del programma, i corteggiatori e quello che poi è stato la ‘scelta’: ...