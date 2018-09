“Ecco Ilary | ohhh!” Occhi e flash tutti per lei alla serata di Totti | come si è

caffeinamagazine

(Di venerdì 28 settembre 2018) No, non ha scelto un giorno a casaccio Francescoper presentare il suo libro, l’autobiografia ‘Un Capitano’, edita da Rizzoli e scritta insieme a Paolo Condò. Ha scelto quello del suo compleanno, il 42esimo per la cronaca. E per l’occasione, dodici librerie Mondadori di Roma e del Lazio hanno aperto a mezzanotte (del 27 settembre) per metterlo in vendita. Un evento non di poco conto, considerando che finora in Italia era stato fatto soltanto per l’ultimo volume del ciclo di Harry Potter. Un modo per concedere una piccola precedenza ai tifosi della Roma. E sempre a Roma e sempre il 27 settembre, ma in, è avvenuta la presentazione al Colosseo con una grande festa super esclusiva con ‘appena’ 300 invitati. Presenti, tra gli altri, Daniele De Rossi, Bruno Conti, Eusebio Di Francesco, Claudio Ranieri, Vincenzo Montella e Marcello Lippi. ...