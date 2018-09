È lei! Francesco Monte la consacra | chi è la più bella del Grande Fratello Vip

caffeinamagazine

(Di venerdì 28 settembre 2018) Per Silvia Provvedi questi primi giorni alVip 3 non sono semplici. Anche perché l’ultima delusione è arrivata da. Ma a dirla tutta, la ‘Donatella’ è visibilmente provata per la storia d’amore naufragata con Fabrizio Corona. Non vuole parlarne all’interno della casa e quando Eleonora Giorgi insiste, Silvia sbotta. Cosa è successo oggi? L’attrice ha chiesto a Silvia Provvedi il segno zodiacale del suo ex fidanzato. La cantante visibilmente infastidita ha risposto: “Non parliamo del mio ex fidanzato. Se vuoi ti parlo di un altro che era interessante. In questo caso non voglio parlare di lui”. La Giorgi si scusa spiegando le sue intenzioni, ossia capire se Corona fosse del segno dello Scorpione. La Provvedi, stizzita, chiude la questione con un generico: “Non lo so amore, non mi ricordo. Basta, basta, ...