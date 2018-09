Droga nella citta' di Montalbano | arrestato 29enne

Blitz nella notte al 'Lady Godiva' : 12 arresti per prostituzione e Droga Cinquanta clienti nel privé dei 'vip' filmati mentre sniffano ... : È il 'Lady Godiva', forse il più noto night club di Rimini, il locale sequestrato durante la notte dalla polizia di Stato nell'ambito di un'indagine su sfruttamento della prostituzione, spaccio di ...

Scacco alle signore della Droga : maxi blitz nella notte - 21 arresti nel Napoletano : I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Torre Annunziata a carico di 21 persone indagate, a vario titolo, di...

Scacco ai signori della Droga : maxi blitz nella notte - 21 arresti nel Napoletano : I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Torre Annunziata a carico di 21 persone indagate, a vario titolo, di...

Droga - 20enne isernino nella rete dell'Arma : Al giovane, con precedenti per stupefacenti e furto aggravato, sono state sequestrate dosi di cobret e marijuana ISERNIA. Lo hanno pizzicato nei pressi di Sessano del Molise, mentre viaggiava a bordo ...

Ancora controlli nella notte : furti e sequestri di Droga : I Carabinieri della Stazione di Villasimius, hanno arrestato M.A. un 27enne del luogo, disoccupato, trovato in possesso e nella disponibilità di quasi 60 grammi circa di marijuana suddivisa in dosi ...

Ancora controlli nella notte : furti - denunce e sequestri di Droga : I Carabinieri della Stazione di Villasimius, hanno arrestato M.A. un 27enne del luogo, disoccupato, trovato in possesso e nella disponibilità di quasi 60 grammi circa di marijuana suddivisa in dosi ...

Droga nella scuole : piano del Viminale per contrastare lo spaccio/ Ultime notizie : fondi per 2milioni e mezzo : Droga nella scuole: piano del Viminale per contrastare lo spaccio di stupefacenti, possibili soluzioni e stanziamento fondi per 15 grandi città, ecco quali.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:01:00 GMT)

Controlli nella pineta di Torre dell'Orso - arrestati 2 stranieri sorpresi con la Droga. Espulsi altri 3 extracomunitari : una lotta senza quartiere quella degli uomini delle forze dell'ordine contro il degrado, lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'immigrazione clandestina e l'abusivismo commerciale. Uomini in divisa ...

Usa - arrestato il miliardario co-fondatore di Broadcom : spaccio di Droga. Nella stanza d’hotel stupefacenti di ogni tipo : Il miliardario hi-tech Henry T Nicholas è stato arrestato insiema alla fidanzata Ashley Fargo in un resort-casino di Las Vegas per traffico di droga. Eroina, cocaina, metanfetamina e ecstacy ma anche gas esilarante: questo l’assortimento di spaccio che ha portato il co-fondatore del colosso dei chip Broadcom Corp alle manette. L’uomo di 58 anni è stato arrestato martedì 7 insieme alla fidanzata Ashley, ex moglie di uno degli eredi di ...

Capri - turista stuprata nella suite dell'hotel di lusso dopo un drink 'Drogato' : Drogata con la polverina dello stupro, poi abusata. Tutto in una notte, in una suite di Capri, al centro del bel mondo vacanziero. È accaduto una ventina di giorni fa, almeno secondo...

Palermo - bloccata nave con un carico di 200 milioni di euro di Droga sommerso nella nafta : La nave è stata abbordata in acque internazionali e poi scortata nel porto di Palermo per l'ispezione. Nei serbatoi erano nascosti 650 sacchi di iuta carichi di hashish per un valore stimato tra i 150 e i 200 milioni di euro.Continua a leggere

Palermo - nave carica di Droga : sequestrate 20 tonnellate di hashish : La droga, di 13 diverse qualità, era dentro 650 sacchi di iuta sommersi nella nafta. Arrestato l'intero equipaggio, 11 persone tutte del Montenegro - Maxisequestro di droga per valore di mercato tra i ...

PALERMO - NAVE CON 20 TONNELLATE DI HASHISH : 11 ARRESTI/ Ultime notizie : traffico internazionale di Droga : PALERMO, bloccata NAVE con 20 TONNELLATE di HASHISH: 11 ARRESTI. La droga, in 650 sacchi di iuta, era sommersa da nafta. Le Ultime notizie sull'operazione(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 10:57:00 GMT)

Palermo - l’abbordaggio della Gdf alla nave che trasporta Droga. Sequestro da record : 20 tonnellate di hashish : Venti tonnellate di hashish sequestrate insieme a 400mila litri di gasolio e la nave che li trasportava, la “Remus“, battente bandiera panamense. L’operazione svolta dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, con il supporto operativo del gruppo aeronavale di Messina e la collaborazione del servizio centrale investigazione criminalità organizzata e col coordinamento della Dda di Palermo, ha portato ...