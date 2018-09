Donna uccisa a Roma Il marito chiama i carabinieri e minaccia di uccidersi

Avola - Donna uccisa : fermato un 19enne : 8.48 Gli agenti della polizia di Stato hanno fermato il giovane sospettato di avere ucciso ieri ad Avola, nel siracusano, l'infermiera Loredana Lo Piano, di 47 anni. In manette è finito un giovane di 19 anni l'ex fidanzato della figlia della vittima, uccisa sull'uscio di casa con almeno tre col- tellate inferte con violenza al collo e alla nuca.

Avola - Donna di 47 anni uccisa davanti la porta di casa : polizia cerca un 19enne : Una donna di 47 anni, Loredana Lo Piano, è stata uccisa stamane ad Avola, nel Siracusano, davanti alla porta di casa, in via Savonarola, in pieno centro. La donna, intorno alle 7.30, avrebbe aperto la porta al suo assassinio che l’ha accoltellata più volte. Ad avvertire la polizia è stata la figlia. Il marito era già uscito di casa per andare a lavoro. Inutili i soccorsi. La vittima, originaria della provincia di Caltanissetta, lavorava ...

AVOLA - Donna uccisa A COLTELLATE SULLA PORTA DI CAS/ Ultime notizie - identificato l'assassino : AVOLA, DONNA UCCISA a COLTELLATE davanti a casa. Ultime notizie, sospetti su un 19enne amico della figlia, che si sarebbe fatto aprire la PORTA dalla sua vittima, per poi aggredirla(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 12:35:00 GMT)

Siracusa - Donna uccisa a coltellate davanti alla porta di casa : Una donna di 47 anni, Loredana Lo Piano, infermiera originaria di Caltanissetta, è stata uccisa davanti alla porta della sua abitazione ad Avola, nel Siracusano. Intorno alle 7:30 la vittima avrebbe ...

Siracusa - Donna uccisa a coltellate sulla porta di casa : caccia a un uomo : Una donna è stata uccisa a coltellate stamane ad Avola , nel Siracusano. Loredana Lo Iacono , 47 anni, alle 7.30 del mattino ha aperto la porta di casa alla persona che l'ha uccisa accoltellandola ...

Siracusa - Donna uccisa a coltellate sulla porta di casa : caccia a un uomo : Una donna è stata uccisa a coltellate stamane ad Avola , nel Siracusano. Loredana Lo Iacono , 47 anni, alle 7.30 del mattino ha aperto la porta di casa alla persona che l'ha uccisa accoltellandola ...

Avola - Donna uccisa a coltellate davanti alla porta di casa - : La vittima è una 47enne che è stata aggredita intorno alle 7.30. La polizia è sulle tracce dell'omicida

Donna uccisa a coltellate davanti alla porta di casa ad Avola : Una Donna di 47 anni, Loredana Lo Piano, è stata uccisa stamane ad Avola, nel Siracusano, davanti alla porta di casa, in via Savonarola, in pieno centro. La Donna intorno alle 7.30 avrebbe aperto la porta al suo assassinio che l'ha accoltellata più volte. Ad avvertire la polizia è stata la figlia. Inutili i soccorsi. Gli agenti del commissariato sarebbero già sulle tracce dell'assassino.

Donna uccisa a Merano - fermato il marito : 20.50 Una Donna di 34 anni è stata uccisa nell'agriturismo di famiglia alle porte di Merano. E' stato fermato il marito, un austriaco di 38 anni. La polizia è stata chiamata dalla sorella della Donna, allarmata dalle grida. Quando è avvenuto l'omicidio, i due bambini piccoli della coppia erano con la nonna in un'altra parte dell'edificio.

Merano - Donna uccisa a coltellate in un agriturismo : fermato il marito : Per l'uccisione di Alexandra Riffesser, 34 anni, il cui corpo è stato ritrovato nell'agriturismo di famiglia alle porte di Merano, in provincia di Bolzano, è stato fermato il marito Johannes Beutel, ...

Merano - Donna trovata morta nella sua casa : è stata uccisa a coltellate : Il fatto di sangue in un appartamento della città altoatesina. Per il momento la dinamica e l'autore del delitto sono ignoti.Continua a leggere

Donna travolta e uccisa in via Lamarmora - l'automobilista positivo alla cocaina : È stato arrestato il 42enne che nella mattinata di giovedì ha travolto e ucciso una Donna , sulle strisce pedonali, all'uscita del sottopasso di via Lamarmora, in città. Una decisione che si deve ai ...

Roma - Donna uccisa da una pallonata : stava portando a passeggio il cane Video : donna uccisa da una pallonata a Roma. E' successo in Largo Agosta, tra via Tor de' Schiavi e via Prenestina: una donna di 82 anni è morta davanti a decine di passanti per le...

Roma - Donna uccisa da una pallonata a Largo Agosta : stava portando a passeggio il cane Video : Tragedia, annunciata, in Largo Agosta, tra via Tor de' Schiavi e via Prenestina: una donna di 82 anni è morta davanti a decine di passanti per le conseguenze di una pallonata sulla schiena...