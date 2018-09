Donna accusa Cristiano Ronaldo di violenza sessuale

Brett Kavanaugh - esce allo scoperto la terza Donna che lo accusa di abusi : “Mi ha violentata durante stupro di gruppo” : “Nel 1982 sono stata vittima di uno stupro di gruppo al quale erano presenti Mark Judge e Brett Kavanaugh“. Le parole sono quelle di Julie Swetnick, la terza donna a rivelare la sua identità e accusare di molestie sessuali il giudice nominato dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Corte Suprema, dopo le rivelazioni di Christine Blasey Ford e Deborah Ramirez. Questa volta, le accuse, contenute in una dichiarazione ...

Una terza Donna ha accusato il giudice statunitense Brett Kavanaugh di averla molestata : Una terza donna ha accusato di molestie sessuali Brett Kavanaugh, nominato dal presidente statunitense Donald Trump come nuovo membro della Corte Suprema degli Stati Uniti. Lo ha reso noto l’avvocato Michael Avenatti, noto tra le altre cose per essere anche l’avvocato The post Una terza donna ha accusato il giudice statunitense Brett Kavanaugh di averla molestata appeared first on Il Post.

Cosenza - prete vende oro della MaDonna/ Accusato don Giancarlo Gatto - vescovo : "si scusi" : Cosenza, prete vende oro della Madonna senza chiedere permesso a autorità ecclesiastiche. Accusato don Giancarlo Gatto, l'Arcivescovo Nolè: "si scusi".(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:52:00 GMT)

Avvocato Stormy Daniels - terza Donna accusa Kavanaugh : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - seconda Donna accusa Kavanaugh di molestie : ANSA, - NEW YORK, 24 SET - Una seconda donna accusa Brett Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema, di molestie sessuali. Secondo quanto riporta il New Yorker, la seconda ...

Corte Suprema Usa - un'altra Donna accusa Brett Kavanaugh di molestie - : Dopo quella di Christine Ford, il New Yorker ha reso nota una seconda presunta molestia. La vittima si chiama Deborah Ramirez, i fatti sarebbero accaduti a Yale negli anni Ottanta

Molestie - seconda Donna accusa Kavanaugh : ANSA, - NEW YORK, 24 SET - Una seconda donna accusa Brett Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema, di Molestie sessuali. Secondo quanto riporta il New Yorker, la seconda ...

Usa - seconda Donna accusa giudice Kavanaugh di molestie : Una seconda donna accusa Brett Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema, di molestie sessuali. Secondo quanto riporta il New Yorker, i fatti risalirebbero a quando Kavanaugh ...

Molestie : altra Donna accusa Kavanaugh : 3.25 Una seconda donna accusa Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la corte suprema, di Molestie sessuali. Lo riporta il New Yorker. La seconda accusatrice risale a quando Kavanaugh era all'università di Yale. I democratici del Senato stanno indagando sulle nuove accuse e ritengono la testimone credibile. La seconda donna che punta il dito contro Kavanaugh è Deborah Ramirez, che ora ha 53 anni e che ha studiato a Yale con Kavanaugh

La Donna che ha accusato di violenza sessuale il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh sarà ascoltata dal Senato americano : Christine Blasey Ford, la donna che ha accusato di violenze sessuali il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh, scelto dal presidente Donald Trump, sarà ascoltata giovedì 27 settembre dalla commissione Giustizia del Senato. La commissione è l’organo che dovrà decidere se The post La donna che ha accusato di violenza sessuale il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh sarà ascoltata dal Senato ...

MARCO GIALLINI / "Dopo il #Metoo se fai una battuta ad una Donna vieni accusato di molestie" : MARCO GIALLINI, volto del commissario Rocco Schiavone, tra successi, ironia e una frecciatina al movimento #Metoo. La sua intervista a La Verità.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:11:00 GMT)

La Donna che ha accusato il giudice Kavanaugh di averla aggredita sessualmente ha chiesto che l’FBI indaghi sulla vicenda : Christine Blasey Ford, la donna che ha accusato Brett Kavanaugh (il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema) di averla aggredita sessualmente vuole che l’FBI si occupi delle sue accuse prima che le si presenti in Senato a parlarne, The post La donna che ha accusato il giudice Kavanaugh di averla aggredita sessualmente ha chiesto che l’FBI indaghi sulla vicenda appeared first on Il Post.

La Donna che ha accusato il giudice Kavanaugh di averla aggredita sessualmente ha chiesto che l’FBI indaghi sulla cosa : Christine Blasey Ford, la donna che ha accusato Brett Kavanaugh (il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema) di averla aggredita sessualmente vuole che l’FBI si occupi delle sue accuse prima che le si presenti in Senato a parlarne, The post La donna che ha accusato il giudice Kavanaugh di averla aggredita sessualmente ha chiesto che l’FBI indaghi sulla cosa appeared first on Il Post.

USA : Corte suprema - Donna che accusa Kavanaugh esce allo scoperto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve