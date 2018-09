Djokovic | ' Gli ultimi tre mesi sono stati fantastici | ho giocato molto'

Novak Djokovic senza peli sulla lingua : “Lahyani? Se sbagliano anche gli arbitri vanno puniti” : Novak Djokovic ha commentato la recente sospensione dell’arbitro Mohamed Lahyani, avvenuta dopo lo strano discorso con Kyrgios durante gli US Open L’edizione 2018 conclusasi da qualche settimana ha portato con sè diverse polemiche. Dal caldo atroce alla questione ‘sessismo’, per non parlare del ‘discorso motivazionale’ fatto dall’arbitro Lahyani a Nick Kyrgios. Quest’ultimo episodio, uno dei ...

Novak Djokovic : 'Mia moglie Jelena è un supporto enorme per me' : Questo moment of being , per dirla come avrebbe detto Joyce, ha cambiato tutto: ' Il mondo sembrava completamente diverso ' racconta il serbo. ' Questo mi ha dato una forte motivazione ad affrontare ...

John Isner e le prime parole da papà : “consigli da Federer e Djokovic - quanta stima per Serena e Azarenka” : John Isner, neo papà, ha chiesto aiuto a Roger Federer e Novak Djokovic per conciliare paternità e carriera: il tennista americano ha inoltre applaudito i ritorni da mamme di Azarenka e Serena Pochi giorni fa John Isner è diventato papà. Il tennista americano e la moglie hanno annunciato, via social, la nascita della loro prima figlia. Isner ha partecipato alla Laver Cup, ma ha deciso di saltare Pechino e Shanghai per dedicarsi al ...

Laver Cup 2018 : Federer non sbaglia - Djokovic ko con Anderson. Europa avanti 7-5 : Nell'ultima e decisiva giornata, ogni vittoria varrà 3 punti: il Resto del Mondo, dunque, vede molto da vicino l'opportunità di sorpasso , già a partire dal primo match in programma domenica, il ...

Tennis – Laver Cup - Federer pronto a dar battaglia : “voglio giocare il doppio con Djokovic” : Laver Cup, Federer si appresta a scendere in campo con il Team Europe per mantenere il titolo conquistato nella passata edizione Roger Federer è pronto a scendere in campo per la Laver Cup con il Team Europe. Dopo la vittoria dell’anno scorso, non ci sarà Nadal tra le fila europee, ma in compenso Federer ha rivelato di voler giocare con Djokovic uno dei doppi della sfida. King Roger, parlando durante la cerimonia d’apertura, ha ...

Djokovic è tornato! Due Slam e un’iniezione di fiducia : “lo ammetto - voglio tornare numero 1” : Dopo le due vittorie a Wimbledon e agli US Open, Novak Djokovic sembra tornato in grande fiducia: il campione serbo parla apertamente della possibilità di ritornare n°1 al mondo Solo un anno fa, parlando di Novak Djokovic, diversi addetti ai lavori utilizzavano la parola ‘ritiro’ in gran parte dei loro discorsi. Come dargli torto del resto, il campione serbo era entrato in un loop di sconfitte, acciacchi fisici e mancanza di ...

Novak Djokovic batte Del Potro e conquista gli Us Open : All'età di 31 anni Novak Djokovic scrive il suo nome tra le leggende del tennis conquistando il suo quattordicesimo titolo Slam e posizionandosi dietro Rafa Nadal e Roger Federer: sono 17 i trionfi per lo spagnolo, ben 20 per il fuoriclasse svizzero. A farne le spese nella finale dei US Open 2018 è stato uno straordinario Juan Martin Del Potro che è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo più di tre ore di gioco: 6-3; 7-6; 6-3 lo score ...

Il sorriso di Djokovic - le lacrime di Naomi Osaka : i volti dei campioni degli US Open 2018 : Novak Djokovic e Naomi Osaka sono i due campioni degli US Open 2018: nella nostra gallery le foto più belle delle due premiazioni, le emozioni, i sorrisi e le lacrime dei vincitori Novak Djokovic e Naomi Osaka sono i due campioni degli US Open 2018. Il campione serbo sembra finalmente essere tornato sui suoi livelli, bissando il successo ottenuto qualche settimana fa a Wimbledon. Stupisce invece la giovane tennista giapponese che ribalta i ...

Lacoste celebra la vittoria di Djokovic agli US Open [VIDEO] : #CROCSCAN – THE GREAT VICTORY: il video realizzato da Lacoste per celebrare la vittoria di Djokovic agli US Open Per celebrare la terza vittoria degli US Open di Novak Djokovic, Lacoste lancia un video che racconta il giovane tennista Serbo, la sua passione e la vittoria conquistata! Lacoste e NOVOCK Djokovic: René Lacoste e Novak Djokovic, due leggende che condividono gli stessi valori di Fair-Play, tenacia ed eleganza. Nel 1933, il ...

Il retroscena svelato dalla moglie di Djokovic : “Nishikori è stato molto carino. Ci siamo incontrati e…” : Jelena Djokovic, moglie di Nole, ha raccontato un curioso retroscena accaduto durante gli US Open: la donna ha svelato un lato molto carino di Kei Nishikori Il tennis giapponese è quasi riuscito in una storica doppietta agli US Open. Naomi Osaka ha vinto lo Slam femminile, mentre Kei Nishikori si è fermato in semifinale, sconfitto da Novak Djokovic, poi campione. Eppure il tennista nipponico la miglior figura non l’ha fatta in campo, ...

