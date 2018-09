optimaitalia

: Dj Snake, Cardi B, Ozuna e Selena Gomez in Taki Taki, il nuovo singolo (testo e audio) - OptiMagazine : Dj Snake, Cardi B, Ozuna e Selena Gomez in Taki Taki, il nuovo singolo (testo e audio) - DiPasquaStefano : RT @borderzustin: Questa canzone é puro oro. Dj snake, ozuna, selena e cardi sono una squad goals LEGENDS ONLY #TakiTaki - SenseOfMusicPag : | AUDIO ESTRENO | DJ SNAKE ft. Selena Gomez & Cardi B & Ozuna - 'Shallow' ¿Te gusta? -

(Di venerdì 28 settembre 2018) DjB,in, la nuova canzone disponibile da oggi in tutto il mondo.Da oggi, 28 settembre, è disponibile in streaming e in download su tutte le piattaforme il” dopo una lunga attesa da parte dei fan.Un brano che vede la firma di Dj, dj e produttore discografico francese, e la collaborazione di artisti comeB e, tutti conosciuti e con un grande seguito soprattutto sui social ufficiali, in particolareche conta al momento 143 milioni di followers su instagram.Il pezzo era già disponibile circa due settimane fa in pre-save su Spotify, ed da oggi è stato possibile acquistarlo in download e ascoltarlo in attesa del videoclip ufficiale su YouTube, di cui è spuntata già qualche foto sul profilo del dj.Pronto per entrare a far parte del prossimo album di Dj, di cui ...