Disturbi psichiatrici | 12 milioni di prestazioni a 800mila italiani

(Di venerdì 28 settembre 2018) Sono oltregliin cura ogni anno per, per un totale di circa 12disanitarie erogate. Dei pazienti ospedalizzati, circa 109mila vengono reinseriti nella società. Tra ipiù frequenti, la depressione (37,5 casi ogni 10mila abitanti, per una spesa di 338di euro per gli antidepressivi) e la schizofrenia e altre psicosi (31,5 casi ogni 10mila abitanti). La fascia d’età più colpita e’ tra i 45 e i 54 anni, con 38,5 casi registrati ogni 10mila abitanti; più bassi i tassi per i giovani da 18 a 24 anni: 8,7 per 10mila abitanti. Sono alcuni dei dati del rapporto sulla Salute Mentale 2016 del ministero della Salute, di cui si discutera’ domani a Milano (via Corridoni 38) e il 6 ottobre a Roma (via Panama 48) nei convegno promossi dalla Società Psicanalitica italiana su ‘180: Psicoanalisi e ...