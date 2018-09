Distrofia muscolare di Duchenne | identificato un nuovo meccanismo

Distrofia muscolare di Duchenne - la tecnica Crispr per correggere la mutazione genetica : Le forbici molecolari dell’editing genetico potrebbero rappresentare una speranza concreta per bloccare la progressione della Distrofia muscolare di Duchenne (Dmd), di cui oggi si celebra la Giornata mondiale, la malattia genetica potenzialmente fatale più comune nei bimbi, causata dalla mancanza di distrofina, proteina chiave per la funzione dei muscoli. Lo studio è stato pubblicato su Science da un gruppo dello University of Texas Southwestern ...

Giornata mondiale sulla Distrofia muscolare di Duchenne - ancora non c’è cura ma aspettativa di vita è aumentata : Oggi si celebra la quinta edizione della Giornata mondiale sulla distrofia muscolare di Duchenne (DMD), promossa dalla World Duchenne Organization. Il tema di quest’anno sono “gli standard di trattamento”, spiegano gli organizzatori dell’evento in Italia, per raccontare come negli ultimi anni una delle conquiste maggiori della “comunità Duchenne” è sempre di più la presa in carico clinica dei pazienti, che permette alle persone con DMD di vivere ...