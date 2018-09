Disponibile un nuovo trailer per Killer7 su PC

The Last Of Us Part 2 : Disponibile il nuovo brano "Cycles" di Gustavo Santaolalla : Naughty Dog in occasione della ricorrenza dell'Outbreak Day aveva pubblicato un assaggio di un nuovo brano del gioco, composto da Gustavo Santaolalla e facente Parte della colonna sonora di The Last Of Us Part 2.Ebbene quest'oggi il brano, intitolato Cycles, è stato reso disponibile in forma integrale su tutte le piattaforme di streaming musicale quali Apple Music, Spotify, Google Music, Amazon Music e Tidal.Cosa ne pensate di questo nuovo ...

The Crew 2 : Disponibile un nuovo aggiornamento su tutte le piattaforme : Ivory Tower ha supportato fin dal day one il suo The Crew 2 con patch minori, oggi è però la volta di un mega aggiornamento, Gator Rush che introduce una valanga di nuovi contenuti.Come riporta Gamingbolt, tra i contenuti troviamo l'introduzione della gara Live Xtreme Series e una modalità free roaming per tutti oltre a 3 nuovi tipi di hovercraft. disponibile inoltre Asso, un nuovo livello di difficoltà che permetterà di guadagnare oggetti ...

Roche : tumori - nuovo test del sangue Disponibile a livello mondiale

Già Disponibile in Italia Withings Steel HR Sport - il nuovo smartwatch della compagnia francese : Dopo essersi svincolata da Nokia, Withings presenta il suo nuovo smartwatch ibrido, chiamato Steel HR Sport, con autonomia di quasi un mese. L'articolo Già disponibile in Italia Withings Steel HR Sport, il nuovo smartwatch della compagnia francese proviene da TuttoAndroid.

Fortnite : Disponibile la patch 5.41 che introduce il nuovo Fortatile e l'Arena acuminata per la modalità Parco Giochi : Nella giornata di oggi Fortnite vede la pubblicazione della nuova patch 5.41 che introduce interessanti novità per Battaglia Reale e Salva il Mondo.Come detto in precedenza, con l'aggiornamento arriva il nuovo Fortatile leggendario: "questo nuovo consumabile crea un'enorme fortezza con la quale difenderti e respingere i nemici!".Introdotta anche l'Arena acuminata per la modalità Parco Giochi: "abbiamo introdotto un nuovo oggetto consumabile ...

Just Cause 4 : Disponibile un nuovo filmato dedicato al mondo di gioco : Nella giornata di oggi Square Enix ha pubblicato un nuovo video dedicato al suo attesissimo TPS open-world Just Cause 4. Il video mostra le ambientazioni che troveremo all'interno del mondo di gioco.Come riporta Gamingbolt, il mondo di gioco sarà molto vasto (come testimonia la mappa pubblicata qualche settimana fa) e conterrà al suo interno parecchie ambientazioni, anche molto diverse tra loro come fitte giungle, metropoli ed impervie montagne. ...

Windows 10 Mobile Feature 2 : Disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Feature 2: ci riferiamo alla build 15254.530. Changelog Security updates to Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft scripting engine, Microsoft Graphics Component, Windows media, Windows Shell, Device Guard, Windows datacenter networking, Windows kernel, Windows hyper-V, Windows virtualization and kernel, Microsoft JET Database Engine, ...

Windows 10 Mobile Fall Creators Update : Disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Fall Creators Update: ci riferiamo alla build 15254.530. Changelog Security Updates to Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft scripting engine, Microsoft Graphics Component, Windows media, Windows Shell, Device Guard, Windows datacenter networking, Windows kernel, Windows hyper-V, Windows virtualization and kernel, Microsoft JET ...

Windows 10 April Update : Disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Questa sera, Microsoft ha rilasciato il primo aggiornamento cumulativo di settembre per tutti gli utenti Windows 10 April Update: stiamo parlando della build 17134.285 (KB4457128). Changelog Provides protection against a Spectre Variant 2 vulnerability (CVE-2017-5715) for ARM64 devices. Addresses an issue that causes the Program Compatibility Assistant (PCA) service to have excessive CPU usage. This occurs when the concurrency of two ...

Nuovo adattatore Type-C/jack audio per le cuffie Disponibile sul Google Store : Google aggiorna il suo adattatore USB Type-C/jack audio da 3,5 mm e ne rende disponibile sul Google Store una nuova e migliorata versione. Scopriamo i cambiamenti e il prezzo. L'articolo Nuovo adattatore Type-C/jack audio per le cuffie disponibile sul Google Store proviene da TuttoAndroid.

Fortnite : Disponibile il nuovo aggiornamento che introduce il Fucile d'assalto silenziato : Nella giornata di oggi era atteso il nuovo aggiornamento di Fortnite che, tra le varie novità, porta con sé una nuova arma nella modalità Battle Royale, il Fucile d'assalto silenziato.Epic Games ha finalmente reso note tutte le novità della nuova patch che riguardano sia Battaglia Reale che Salva il Mondo.Il Fucile d'assalto silenziato, viene descritto come un'"arma furtiva che premia i colpi inflitti con precisione. Può essere trovato nei ...

Surface Pro 3 : Disponibile un nuovo aggiornamento firmware : Microsoft ha rilasciato mediante Windows Update un nuovo aggiornamento firmware dedicato ai possessori del Surface Pro 3 risolvendo alcune vulnerabilità in termini di sicurezza. Changelog Surface – firmware – 3 . 11 . 2550 . 0 – Resolves potential security and vulnerability issues. Surface – firmware – 38.14.80 Surface – System – 2.0.1350 Download Per installare subito il nuovo firmware, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > ...

Twin Mirror : Disponibile un nuovo Dev Diary su ambientazione e città : Bandai Namco Entertainment ha svelato nuove informazioni su Twin Mirror, pubblicando un nuovo video "dev Diary" incentrato sull'ambientazione, ed il quale fa anche da sfondo al trailer psicologico e su come la città del protagonista giochi un ruolo importante nella storia.Riportiamo di seguito il trailer sottotitolato in italiano.Il primo episodio di Twin Mirror, Lost On Arrival, sarà disponibile a inizio 2019 su Playstation 4, Xbox One e ...