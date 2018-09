: RT @rep_ambiente: Discarica di Bussi, disastro ambientale impunito - raspa90 : RT @rep_ambiente: Discarica di Bussi, disastro ambientale impunito - CyberNewsH24 : • News • #Disastro a Bussi:4 assolti,6 prescritti - TelevideoRai101 : Disastro a Bussi:4 assolti,6 prescritti -

Finisce con un nulla di fatto il processo per la discarica "dei veleni" dell'ex stabilimento Montedison asul Tirino (Pescara). La IV sezione penale della Cassazione ha annullato le 10 condanne agli ex manager emesse dalla Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila il 17 febbraio 2017. I quattro degli imputati vengonoper non aver commesso il fatto e per altri sei la Corte ha dichiarato prescritto il reato diambientale, riconosciuto in Appello, con danni richiesti per 3,7 milioni di euro.(Di venerdì 28 settembre 2018)