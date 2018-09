Dilettanti | il programma del II turno di Coppa per Prima e Seconda

arezzonotizie

: RT @InfoCilentoWeb: Calcio #dilettanti: le partite in programma nel fine settimana #Date #Eccellenza #Orari #Promozione #SerieD https://t.… - Goolbooksrl : RT @InfoCilentoWeb: Calcio #dilettanti: le partite in programma nel fine settimana #Date #Eccellenza #Orari #Promozione #SerieD https://t.… - InfoCilentoWeb : Calcio #dilettanti: le partite in programma nel fine settimana #Date #Eccellenza #Orari #Promozione #SerieD… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Il quadro del secondodiper isi sta delineando. In particolarecategoria hanno già messo in calendario il prossimo impegno per il 24 ottobre.categoria . ...