Diamo più rilievo a un dato | il cybercrime ci costa ogni anno come quattro stazioni

Juventus news - Agnelli : "PrenDiamo il prossimo CR7 - ma più giovane" : Il presidente bianconero fa sognare i tifosi: dopo Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora si prepara a un altro "colpo del secolo"

'Alloggio lo Diamo a chi offre di più - chi non ha soldi per restare vada' : Finti contratti di lavoro come badanti, nullaosta falsi, timbri di uffici pubblici taroccati. 'C'avemo in mano 'a graduatoria, ce l'ho in mano io!', si vantava al telefono il dipendente comunale ...

Zaytsev sfida Cristiano Ronaldo : "VeDiamo chi è più potente…" : Ivan Zaytsev è la stella della nazionale italiana di pallavolo . Il nome e il cognome, russi, non devono trarre in inganno: è nato, da due sportivi sovietici, nel 1988 a Spoleto, dove il papà giocava ...

“Ciao Cristiano - veDiamo chi è più forte” : Zaytsev sfida Ronaldo ad una prova davvero particolare [VIDEO] : sfida di velocità e potenza: Zaytsev chiama Cristiano Ronaldo. Accetterà il nuovo attaccante della Juventus? Ivan Zaytsev si è reso protagonista nella sfida di domenica tra Italia e Giappone, che ha aperto ufficialmente i Mondiali di Volley 2018 che si svolgono tra Italia e Bulgaria, con la finale a Torino. Lo ‘Zar’ è stato trascinatore degli azzurri anche alle Olimpiadi di Rio 2016, dove ha stabilito il nuovo record di ...

Crisi Argentina - Macrì lancia piano di austerità/ "PrenDiamoci cura dei più bisognosi" : Argentina, il presidente Macrì lancia il piano di austerità: Crisi del Peso, le ultime notizie e il rischio di default. "Servono sacrifici da chi ha": il piano di misure del Governo(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 21:46:00 GMT)

Migranti - nessuna ong salva più i migranti al largo della Libia. Open Arms : “AnDiamo in Spagna - qui ci criminalizzano” : Anche la ultima Ong operante nel mare di fronte alla Libia se ne va e lascia la zona scoperta. "Nelle prossime settimane ci uniremo alle operazioni di salvataggio nello Stretto di Gibilterra e nel Mare di Alboran che separano Marocco e Spagna. L’avvio di politiche disumane ha provocato non solo la chiusura dei porti di Italia e Malta, ma la paralisi di numerose organizzazioni umanitarie, come pure l’aumento del flusso migratorio verso il sud ...

Candele al posto delle case crollate. Gli abitanti di Amatrice : 'RicorDiamo un mondo che non c'è più' : Quel mondo ormai è finito ma non possiamo restare chiusi in casa a far finta di nulla', dice Sandra Piccioni, proprietaria dell'unica azienda ancora presente ad Illica, 'cooperativa rinascita 28', ...

Luigi Di Maio : "Se Ue non decide sulla Diciotti noi non Diamo più contributi" : "sulla gestione dei migranti a bordo della nave Diciotti dico a tutti che il governo è compatto", così Luigi Di Maio taglia corto sulla nave della Guardia Costiera che da giorni si trova nel porto di Catania.Ma il ministro non si ferma a ribadire l'unità del governo giallo-verde su come gestire il "caso Diciotti", Di Maio - in qualche modo - fa eco a Matteo Salvini: "Se l'Unione Europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla ...

Terremoto Molise - Borrelli : non escluDiamo ulteriori scosse - anche più forti : “Non possiamo escludere ulteriori scosse, anche di piu’ elevata intensità“: lo ha dichiarato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, al termine di un vertice in Prefettura a Campobasso, in merito allo sciame sismico che sta interessando il Molise da alcuni giorni. “La Regione produrra’ la richiesta dello stato di emergenza, noi istruiremo questa richiesta e la presenteremo al Consiglio dei ...

Pedofilia Usa - in una lettera il mea culpa di Papa Francesco : “Atrocità contro i più vulnerabili - chieDiamo perdono” : “È imprescindibile che come Chiesa possiamo riconoscere e condannare con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici, e anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i più vulnerabili. chiediamo perdono per i peccati propri e altrui”. È il forte mea culpa che Papa Francesco ha voluto rivolgere in una lettera indirizzata a tutta la comunità cristiana. “La coscienza del peccato – scrive ...

'Quella malattia di Mina'. Perché non la veDiamo più dal vivo. Si scopre solo ora : ... pseudonimo di Mina Anna Maria Mazzini è considerata la più famosa cantante pop italiana di tutti i tempi, è nota per le qualità della sua voce e per essere stata protagonista in numerosi spettacoli ...

"Cosa chieDiamo al governo per rendere più efficace la legge sull'omicidio stradale" : L'Osservatorio Nazionale per la tutela delle vittime di omicidio stradale (Onvos) propone una riforma alla legge, in vigore...

Huawei : “Il 5G consumerà 2 - 5 volte l’energia del 4G - e sull’IA anDiamo ancora più decisi” : Huawei incontra i primi problemi sul 5G, per fortuna relativamente semplici da risolvere, e continua a puntare forte sull'intelligenza artificiale L'articolo Huawei: “Il 5G consumerà 2,5 volte l’energia del 4G, e sull’IA andiamo ancora più decisi” proviene da TuttoAndroid.

La settimana più calda dell’estate? RisponDiamo con piatti alla birra - musica e moda. : Il connubio estate-birra è da sempre una piacevole abitudine nelle giornate assolate di mare o nelle serate più fresche in una città che stenta a svuotarsi e se c’è anche della buona di musica, direi che abbiamo descritto la serata ideale per molti! Se poi un’ottima birra incontra degli ingredienti sapientemente “maneggiati”, il palato di molti intenditori (ormai tutti ne capiscono di cibo e di birra…) può ...