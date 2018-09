Di Maio-Salvini | accordo raggiunto sullo sforamento del deficit al 2 | 4 per cento

Pensioni e reddito cittadinanza in manovra - Di Maio e Salvini : ‘Si cambia - deficit 2 - 4%’ : Dalla riforma delle Pensioni al reddito di cittadinanza, dallo stop all’aumento dell’Iva alla riduzione della pressione fiscale: dovrebbero esserci le coperture finanziare per le misure simbolo [VIDEO] messe nero su bianco nel contratto di governo M5S-Lega e che dovrebbero trovare spazio in quella che viene gia' ribattezzata come “manovra del cambiamento”. Il Movimento 5 stelle e la Lega, come riporta l’Ansa, avrebbero “vinto” le resistenze del ...

La manovra della propaganda di Salvini e Di Maio : La notizia arriva improvvisa, per certi versi inaspettata, quando sono passate le nove di sera da pochi minuti. “Accordo trovato: 2,4”, esultano all'unisono Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ma era evidentemente la soluzione a cui si lavorava da ore, in un crescendo di tensione tra i vertici di Lega e

Di Maio su Salvini : “Stare lontano da Berlusconi gli conviene” : Il leader dei 5 stelle parla di Matteo Salvini Il vicepresidente del Consiglio parla anche dei suoi alleati di governo della Lega: “Credo gli faccia bene stare lontano da Berlusconi perché quando era con Berlusconi stava sotto il 20%”. Ma Di Maio non nasconde le divisioni su alcuni temi, come la ricostruzione del Ponte Morandi: “Sul tema di Autostrade non la pensiamo allo stesso modo. Ci sono visioni differenti ma siamo tutti d’accordo che ...

Nota al Def - Di Maio e Salvini forzano Tria : deficit/pil al 2 - 4%. “10 miliardi per il reddito a 6 - 5 milioni di persone” : L’intesa è arrivata poco dopo le 21, alla fine di un lungo pomeriggio di stallo in attesa del consiglio dei ministri convocato alle 20 per varare la Nota di aggiornamento al Def e slittato di oltre un’ora. Il deficit nel 2019 salirà al 2,4% del pil, il livello chiesto dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e rispetto al quale il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha cercato per giorni di fare argine fissando il tetto ...

