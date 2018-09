Di Maio rompe tabù del 'balcone' : Il balcone, si sa, ha sempre segnato la storia del Bel Paese. Stanotte, quando il vicepremier Luigi Di Maio e i ministri Cinquestelle sono apparsi in diretta tv con le dita a V in segno di vittoria, ...

”Di Maio?”. Nozze Ferragnez : il vicepremier ‘irrompe’ nel matrimonio più atteso : Luigi Di Maio ‘irrompe’ nel matrimonio tra il rapper Fedez e la fashion influencer Chiara Ferragni. A quanto apprende l’Adnkronos, il Ministero dello Sviluppo economico guidato da Di Maio si starebbe informando sulla vicenda del gate dell’aeroporto di Linate interamente dedicato da Alitalia al volo per la Sicilia utilizzato da Fedez e dagli invitati per raggiungere la promessa sposa Ferragni. La compagnia di ...

Luigi Di Maio - il piano diabolico del grillino per rompere con Salvini : il sospetto sull'accordo col Pd : ... più le pressioni a livello internazionale, con i mercati in fibrillazione in attesa che le agenzie di rating si esprimano sullo stato di salute dell'economia italiana, stanno mettendo il presidente ...

Luigi Di Maio ci mette la faccia : pronti a rompere il tabù del 3%. Dopo la Lega anche i 5 Stelle rilanciano la sfida a Bruxelles : Il tetto del 3%, caro a Bruxelles, sempre più nel mirino del governo gialloverde. Dopo la possibilità di uno sforamento, avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota Lega, Giancarlo Giorgetti, e le critiche nette dell'economista e senatore Alberto Bagnai, anche Luigi Di Maio ci mette la faccia e rompe il tabù. Il vicepremier lo dice chiaramente in un'intervista al Fatto quotidiano:"Non lo escludo, ...

Ilva : Carfagna - Di Maio strumentalizza Cantone per non rompere con Grillo : Roma, 21 lug. , AdnKronos, 'Annullare la gara sull'Ilva sarebbe una scelta nelle facoltà del ministro, ma dalle conseguenze drammatiche per i lavoratori e per l'economia del Meridione e dell'Italia intera'. Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia 'strumentalizzare le osservazioni di Raffaele Cantone sulle ...

Ilva : Carfagna - Di Maio strumentalizza Cantone per non rompere con Grillo : ... che per lo stesso presidente dell'Anac non va annullata, ha un solo scopo per il 'superministro' Luigi Di Maio: trovare un appiglio per non decidere e per rimandare una scelta politica che il M5S ...