Di Maio | Deficit pil al 2 | 4%? Non vogliamo scontro con l' UE

Manovra del Popolo : nel Def accordo raggiunto su deficit al 2 - 4%. Di Maio : "È cambiata l'Italia" : Per il governo giallo-verde oggi sarebbe l'ennesima "giornata storica". Sia la Lega, sia il MoVimento 5 Stelle, infatti, hanno annunciato con entusiasmo di aver raggiunto l'intesa sulla nota di aggiornamento del Def per un deficit al 2,4% che apre le porte alla "Manovra del Popolo" così come la vogliono loro. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, dunque, si sarebbe arreso alla pressione dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ...

Manovra del Popolo - deficit-Pil al 2 - 4% per 3 anni. Tria cede a Di Maio e Salvini : Nei giorni scorsi il ministro dell'Economia era restato fermo sull'1,9% già programmato. Poi ha ceduto alle pressioni e le risorse aggiuntive 'in prestito' che ammontano ora a 13,6 miliardi circa. Il ...

Manovra - primo test sui mercati per il deficit al 2 - 4% - Di Maio : 'Non voglia uno scontro con l'Ue' : Il governo ha alzato l'asticella del rapporto deficit/Pil per il 2019 dopo un lungo e faticoso braccio di ferro con il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni ...

BTP in forte ribasso : su deficit/PIL vince la linea Di Maio/Salvini : Non è quindi passata la linea del rigore del ministro dell'economia Giovanni Tria, voleva l'1,6%, e nemmeno un'ipotesi di mediazione al 2% circa: Di Maio e Salvini hanno quindi vinto la partita, ...

Manovra - deficit-Pil al 2 - 4% per 3 anni : Tria cede ma non si dimette. Tria cede - Di Maio festeggia : Raggiunta l’intesa tra M5S e Lega sulla percentuale che fotografa il rapporto tra deficit e Pil: sarà il 2,4% per tre anni. In apertura spread in rialzo di 20 punti base, il tasso sui BTp sfonda il 3%. Si è così sbloccato lo stallo tra i rappresentanti dell’esecutivo giallo verde. Ci saranno 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. Via la legge Fornero. Il ministro Tria alla fine ha ceduto rispetto alla “linea del ...

Salvini e Di Maio piegano Tria Def - il deficit/Pil fissato al 2 - 4% : "Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento". Matteo Salvini e Luigi Di Maio, alle ore 21 e 05 dell'ultimo giorno utile, annunciano l'accordo raggiunto sulla nota di aggiornamento al Def. In una dichiarazione congiunta... Segui su affaritaliani.it

Salvini e Di Maio vincono ai punti su Tria : manovra con deficit al 2 - 4 percento : Prevale l'asse Di Maio-Salvini nel durissimo braccio di ferro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Dopo una faticosa trattativa e giorni di tensioni, è stato raggiunto l'accordo all'interno del governo sul deficit in vista della manovra. L'asticella, fanno sapere i due vicepremier in una nota congiunta, sarà fissata al 2,4%. "Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, ...

Di Maio-Salvini - accordo raggiunto sullo sforamento del deficit al 2 - 4 per cento : L'hanno definita 'la manovra del cambiamento' e, del resto, per il governo del medesimo non potrebbe essere altrimenti. Alla fine, al termine di una riunione fiume che si è tenuta a Palazzo Chigi, M5S e Lega hanno comunque raggiunto l'accordo sulla nota di aggiornamento al Def e, per quanto riguarda lo sforamento del deficit, l'asticella è stata alzata al 2,4 %. Per Luigi Di Maio e Matteo Salvini è una vittoria Politica non indifferente se ...

Pensioni e reddito cittadinanza in manovra - Di Maio e Salvini : ‘Si cambia - deficit 2 - 4%’ : Dalla riforma delle Pensioni al reddito di cittadinanza, dallo stop all’aumento dell’Iva alla riduzione della pressione fiscale: dovrebbero esserci le coperture finanziare per le misure simbolo [VIDEO] messe nero su bianco nel contratto di governo M5S-Lega e che dovrebbero trovare spazio in quella che viene gia' ribattezzata come “manovra del cambiamento”. Il Movimento 5 stelle e la Lega, come riporta l’Ansa, avrebbero “vinto” le resistenze del ...