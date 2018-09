Di Maio | ' Decreto Genova in vigore | ricostruzione a velocità luce'

Salvini : Di Maio? Vorrei abolire povertà per decreto ma non riesco : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Lo riferiscono fonti del ministero dell'Economia e lo ha confermato il vicepremier Luigi Di Maio a Bruxelles. Con il visto di conformità e copertura da parte della Ragioneria, ora il decreto sarà ...

"Mi ha scritto il premier Conte stanotte, è arrivata la bollinatura del Decreto su Genova". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio à Bruxelles.

“Che succede con il decreto su Genova?” Grillo preoccupato telefona a Di Maio : A un mese e mezzo dal crollo del ponte Morandi il genovese più famoso, sicuramente quello politicamente più rilevante, ha alzato il telefono: «Luigi dimmi che sta succedendo?». Agli italiani che si chiedono che fine abbia fatto il decreto su Genova, si è aggiunto anche Beppe Grillo, il quale però rispetto a chiunque altro può digitare il numero di ...

Debora Serracchiani, durante il question time in aula, attacca il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio: "Lei sappia che abbiamo cinque modi diversi per fare un'assunzione complicata a tal punto che forse non si fa più. Ministro non sia sufficiente nel suo difficilissimo lavoro. E provi a pesare le parole. Io le chiedo di vergognarsi delle frasi che ha detto ieri indirizzandole a persone che, le piaccia o no, sono avversari politici ma ..."

Il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio risponde al question time in aula sulle interrogazioni riguardanti il Decreto Dignità: "Non c'è alcun dato che testimonia perdite di lavoro in seguito al Decreto Dignità. È stato concepito per stoppare il dilagare del precariato che uccide il futuro e la serenità dei nostri giovani. Con il Decreto Dignità disincentiviamo il ricorso al contratto a tempo determinato. Abbiamo messo un freno agli ..."

Di Maio : oggi il decreto Genova al Quirinale. Rebus sulle coperture. Il governo : ci sono : Il decreto Genova si appresta a salire, con grande fatica, al Colle. A dodici giorni dal varo in consiglio dei ministri (con la formula “salvo intese”), il provvedimento è infatti rimasto bloccato al Tesoro, rallentato da una situazione di caos sulle coperture. Lo scoglio però sembrerebbe ora superato: Palazzo Chigi assicura infatti che il decreto ...

Se serve altro, facciamo deficit positivo che pagheremo nei prossimi anni, visto che le nostre misure faranno crescere l'economia oltre quello che prevedono i tecnici'.

Dopo le tensioni e i rimpalli di responsabilità tra ministeri di ieri per il Decreto Genova dovrebbe essere questione di ore. Ad assicurarlo di prima mattina è il vicepremier Luigi DI Maio, in una intervista radiofonica. "In giornata il Decreto va al Quirinale, deve andare al Quirinale. E' stato scritto tanti giorni fa ed è pronto", dice Di Maio a alla trasmissione Circo Massimodi radio capital. "E' stata data una ..."

Il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Capital alla trasmissione Circo Massimo parlando del Decreto Genova - la relazione della Commissione sul crollo del ponte di Genova ci apre una prateria per revocare la concessione a Autostrade, perché ci dice che aveva la responsabilità del ponte. A Radio Capital il vicepremier Di Maio assicura : oggi il Decreto Genova sarà al Quirinale. "Ieri c'è stata la relazione finale sul ponte, che è inquietante."