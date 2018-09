Deficit in aumento nel Def | la Borsa affonda

Vertice di maggioranza sulla manovra - si tratta per l'aumento del Deficit al 2% : Verso l'intesa tra i partiti e il ministro dell'economia Tria. Piena fiducia del premier conte al ragioniere generale dello Stato Daniele Franco dopo le frizioni dei giorni scorsi -

Manovra - Visco avverte : "Aumento improduttivo del Deficit può portare il debito su traiettoria insostenibile" : 'Anche se un'efficace politica di investimenti riuscisse a portare l'economia su un più elevato sentiero di crescita, resterebbe necessario definire una strategia credibile negli obiettivi di ...

Visco : non sottovalutare rischi di aumento improduttivo Deficit : Varenna, Lc,, 22 set., askanews, - Non vanno sottovalutati i rischi di un aumento improduttivo del disavanzo che finirebbe col peggiorare le prospettive della finanza pubblica: con una crisi di ...

'Nessun aumento Iva' - ma Tria non molla tetto Deficit : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria si conferma ancora una volta l'ago della bilancio del governo M5S-Lega. Ieri, il titolare del dicastero di Via XX Settembre ha scelto il Parlamento per spendere parole di ...

Legge di bilancio : taglio Irpef con aumento IVA. Duello per Deficit oltre il 2% : ... …, Si può sforare solo con proposte serie e credibili perché i mercati sono attenti ai decimali ma soprattutto alle proposte di politica economica di un governo, perché il Paese possa crescere'. In ...

Giappone - Deficit commerciale in aumento come da attese : La bilancia commerciale del Giappone si chiude in deficit anche nel mese di agosto. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone, MOF,, la bilancia commerciale ha registrato un passivo di 444,5 ...