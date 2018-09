Deficit al 2 | 4% | ministro Tria accetta | 10 miliardi al reddito | 8 per rivedere la

Deficit -Pil - Tria non ci sta. Fonte M5S : 'ministro minaccia dimissioni - gli abbiamo detto di andarsene' : Niente da fare, il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ci sta e non è disposto a un target sul Deficit-Pil da ascrivere al Def che superi l'asticella da lui fissata all'1,6%. E' quanto ha riferito a Reuters una Fonte del M5S, ...

Manovra - sfida a Tria sul Deficit. Il ministro al bivio : accettare il diktat o lasciare : I tecnici del Tesoro sono intanto in stand by, in attesa di capire se la Nota di aggiornamento al Def, Documento di economia e finanza, che verrà portata nel consiglio dei ministri, che pare non si ...